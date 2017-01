Rescatados los ocho supervivientes localizados del hotel sepultado por la avalancha en Italia

. Según 'La Repubblica', la niña se encontraba en un estado más grave y ha sido evacuada en helicóptero a un hospital en L'Aquila, mientras que la mujer ha sido trasladada a Pescara."Apenas nos han visto estaban muy felices y no han conseguido hablar", ha contado el vicebrigadier de rescate alpino de la Guardia de Finanzas, Marco Bini., ha añadido, según el diario., ha añadido, advirtiendo de que los equipos de rescate no pueden seguir avanzando ya que "hay riesgo de que partes de la estructura puedan derrumbarse".Además, el hecho de que haya dejado de nevar y estén subiendo las temperaturas ", un riesgo especialmente elevado en la zona detrás del hotel que es muy peligrosa", ha precisado Bini., pero posteriormente se ha sabido que había otros dos supervivientes. En concreto, se trata de tres hombres, tres mujeres y dos niños.El Cuerpo Nacional de Rescate Alpino ha asegurado queen el hotel Rigopiano. "Ha sido un gran alivio el hallazgo de ocho personas vivas", ha añadido en su perfil en Facebook.Los equipos de rescate habían conseguido recuperar el jueves tres cuerpos del hotel --y tienen localizado un cuarto-- y los bomberos habían informado de que no parecía haber señales de las alrededor de 30 personas que estaban en el alojamiento en el momento que se produjo la avalancha, ocasionada por la serie de temblores que sacudieron el centro de Italia desde el miércoles.Según ha informado este viernes, desde el pasado 24 de agosto, cuando se produjo el terremoto de Amatrice en el que murieron unas 300 personas, el centro de Italia ha registrado 47.600 temblores.El miércoles, esta parte del país registró en una hora tres seísmos de más de 5 de magnitud en la escala Richter, si bien en las últimas 24 horas no se ha producido ya ninguno superior a 4, aunque sí una decena entre 3 y 4 de magnitud, ha precisado en una nota.Por otra parte, la agencia ANSA ha informado de que se ha encontrado este viernes el cuerpo sin vida de un hombre que había desaparecido en la localidad de Campotosto, en la provincia de L'Aquila, golpeada por los terremotos del miércoles.