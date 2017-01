Una marea de mujeres plantará cara a Trump en su segundo día en el poder

Elserá el primer día que Trump pasará de la mañana a la noche como presidente de EE. UU., y mujeres de todo el país han querido plantarse entre la Casa Blanca y el Congreso para dejarle claras sus peticiones, con la ayuda de embajadoras famosas como"Esperamos que asistan 250.000 personas, pero hay rumores de que habrá más que eso", aseguró una de las organizadoras de la marcha, la directora de cine de origen colombiano Paola Mendoza.en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, con manifestaciones previstas el sábado en ciudades como Buenos Aires Granada , además de la capital de México y otras 16 localidades mexicanas.La marchade un grupo de jóvenes quepor varias mujeres y pronunciado comentarios denigrantes sobre ese género hubiera ganado las elecciones de noviembre pasado

El movimiento ha crecido

Pero desde entonces el movimiento ha crecido hasta abarcar un abanico de demandas progresistas, con una plataforma que va desde la igualdad de salario y el derecho a abortar hasta la defensa de los derechos de los inmigrantes, los homosexuales y los musulmanes, unidas a proclamas ecologistas y sindicalistas."Esta. Durante el ciclo electoral, el último año y medio, vimos que no funciona presentar al mundo aquello de lo que estás en contra.", afirmó Mendoza.No obstante, las organizadoras sí, para decir que los derechos de los inmigrantes importan, los derechos de los musulmanes importan, los derechos de las mujeres importan", agregó.Mendoza, que llegó de pequeña a EE. UU. desde Colombia junto a su madre y su hermano, y cuyas películas se han centrado en las experiencias de los inmigrantes, aseguró quey ahora se siente "más fuerte que nunca"."Como latinos, como inmigrantes, indocumentados o no, tenemos todo el derecho a estar asustados (por la llegada al poder de Trump). Pero no podemos callarnos, no podemos quedarnos en casa. Tenemos que ser valientes", subrayó Mendoza, quien

Manifestación

El interés en la manifestación ha superado las expectativas de las organizadoras: se espera que más de 2.000 autobuses lleguen a la ciudad para la marcha el sábado, casi cinco veces más que los que tienen permiso para aparcar hoy durante la investidura de Trump.Las organizadoras solo tienen una última preocupación: que todo sean mujeres en la marcha., porque también estamos luchando por ellos", indicó Mendoza.

Famosas en la Marcha

Muchas otras latinas han asumido un papel protagonista en la marcha: una de las organizadoras nacionales es la mexicanoestadounidense Carmen Pérez, y también se han involucrado lasAmerica Ferrera, Diane Guerrero y Jackie Ortiz, de origen hondureño, colombiano y dominicano, respectivamente.Otras famosas que participarán son, aunque no está claro si todas marcharán en Washington o apoyarán la manifestación de otras formas.La cantantetambién ha expresado su apoyo a la marcha, que comenzará con una

Proyecto 'Pussyhay'

La marcha ha inspirado además el 'proyecto Pussyhat', unapara que los luzcan las asistentes y envíen un "mensaje visual unificado", según su página web.El nombre es unade Trump, quien en un vídeo de 2005 difundido en octubre hablaba de que le gustaba agarrar a las mujeres "por el coño" ("pussy").