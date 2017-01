Encontrado un sexto cadáver en el hotel sepultado por un alud en Italia

El número de víctimas mortales localizadas entre los restos del hotel Rigopiano, sepultado el miércoles por un alud en el centro de Italia, asciende ya a seis, después de que este domingo se encontrara el cadáver de un hombre, informaron los bomberos.



De este modo, el balance provisional de la tragedia es de seis muertos, más de una veintena de desaparecidos y once personas rescatadas con vida, de ellas nueve de entre los escombros del hotel.El hallazgo de este sexto cadáver se produce cuatro día después de que una avalancha, posiblemente originada por los terremotos del miércoles, sepultara el hotel Rigopiano de Farindola, situado a 1.300 metros de altitud en la cordillera de los Apeninos, en la región de los Abruzos (centro de Italia).Las labores de búsqueda de posibles supervivientes continúan sin descanso en esta zona, en la que han sido desplegados alrededor de 130 efectivos, entre militares, bomberos, policías y miembros de la Cruz Roja o del Servicio Alpino.Se trabaja en condiciones extremas por el frío que reina en la zona y en medio del temor a que en el hotel sepultado haya derrumbamientos o se produzcan nuevas avalanchas.Las once personas rescatadas con vida, entre ellas cuatro niños, permanecen ingresadas en el hospital de Pescara (centro), se encuentran en buen estado y solo una de ellas ha tenido que ser operada de un brazo.Entre los once supervivientes están los dos hombres a quienes el alud pilló fuera del hotel y que, tras escapar de la nieve, lograron dar la voz de alarma.A la espera de conocer la identidad del último cadáver localizado, los muertos hasta ahora corresponden a Gabriele D'Angelo y Alessandro Giancaterino, camareros del hotel; Barbara Nobilio y Nadia Acconciamessa y Sebastiano di Carlo, estos últimos padres de uno de los niños que fueron rescatados con vida.