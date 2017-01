Carmena equipara las medidas de Trump a la llegada al poder de Hitler

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha clamado este lunes contra la "vulneración de los derechos humanos" que está llevando a cabo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ha recordado, sin citarlo, que "también" Adolf Hitler llegó al poder con el apoyo de muchos de sus conciudadanos. La alcaldesa de Madrid ha pronunciado estas palabras al inicio del Pleno municipal a sabiendas de que esta cuestión no compete al Ayuntamiento de la capital, pero ha dicho que "hay circunstancias que justifican" abordar estos temas porque "el silencio a veces es culpable".

Carmena ha hecho estas declaraciones en referencia al polémico veto temporal a la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana implantado por Trump, pese a la ola de protestas que ha provocado esta medida dentro y fuera de Estados Unidos.

"Me resulta difícil tomar la palabra para un tema ordinario sin antes hacer una referencia mínima a la protesta que nos surge a todos los ciudadanos y las personas en el mundo a la vista de la vulneración de los derechos humanos que se está produciendo por el actual presidente de los EE.UU.", ha dicho la alcaldesa en el Pleno, aplaudida por su grupo, Ahora Madrid.

Y, tras precisar que el de Trump es un gobierno "legítimamente nombrado y apoyado por un número importantísimo de ciudadanos norteamericanos", ha indicado que en el siglo XX se vivieron las mayores vulneraciones de derechos humanos "por un gobierno que también fue inicialmente desde un primer momento apoyado por muchos de sus conciudananos".

"Hoy día nos lamentamos de aquellos terribles genocidios, de aquellas actuaciones que apartaron a tantas personas de sus derechos, que los eliminaron", ha recordado.

Tras la intervención de la alcaldesa, las portavoces del PSOE y de Ciudadanos, Purificación Causapié y Begoña Villacís, respectivamente, han agradecido sus palabras.

Sin embargo, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha rechazado "con la máxima contundencia" las palabras de la alcaldesa de Madrid.

Esperanza Aguirre ha dicho que Trump "podrá gustar o no gustar" y que a ella hay muchas cosas que no le gustan pero ha pedido a la alcaldesa no dar "lecciones de democracia" a los estadounidenses.

"Que pretendamos dar lecciones desde Europa, donde han nacido los peores totalitarismos de la historia, el nazi y el comunista que tanto le gusta al señor (Carlos) Sánchez Mato -delegado de Economía y Hacienda de la capital-, me parece absoluta y totalmente rechazable y quiero rechazarlo con la máxima contundencia", ha afirmado Aguirre, muy aplaudida por su grupo municipal.