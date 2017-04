Dejan en tierra a un niño de 10 años por 'overbooking'

Según ha confirmado a 'The Guardian' el padre del menor, la familia iba a viajar desde Charlottetown a Costa Rica en un viaje de vacaciones, pero el día anterior a comenzar el periplo, se dieron cuenta de que su hijo, de 10 años, no tenía billete. La compañía Air Canada, les confirmó que habían vendido más billetes que plazas y que el pequeño no podría volar, según aseguran varios medios.

La familia decidió partirse y la madre volaría con el niño a otra ciudad para enlazar con el vuelo de su marido y otro hijo.

Finalmente la compañía ha explicado que va a indemnizar a la familia por los inconvenientes. "Sin parecer codicioso, lo que realmente me gustaría es hacer el viaje que habíamos planeado durante tantos meses y este vale -un bono de poco menos de $2.000 en vuelos que caducan dentro de un año- no nos llega para ello", explicó el padre a medios canadienses.