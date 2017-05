Al menos 22 muertos, varios de ellos niños, en un atroz atentado en un concierto en el Manchester Arena

Varios niños figuran entre los 22 muertos en el atentado perpetrado anoche junto al estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, informó el jefe de Policía de esa ciudad, Ian Hopkins, en una rueda de prensa.

Además, el agente policial precisó que el responsable del ataque, un hombre que al parecer actuó solo, murió en el lugar del atentado, que causó 59 heridos.

"El autor, puedo confirmar, murió en el Arena. Creemos que el atacante llevaba un artefacto explosivo improvisado que él detonó, causando esta atrocidad", explicó Hopkins.

"Las familias y muchos jóvenes estaban disfrutando de un concierto en el Manchester Arena y perdieron la vida. Nuestros pensamientos están con las 22 víctimas que sabemos que han muerto, las 59 personas que resultaron heridas y sus seres queridos", dijo.

Al mismo tiempo, la ministra británica de Interior, Amber Rudd, calificó hoy de "acto de barbarie" el atentado y señaló que ha sido un acto destinado a golpear a las personas "más vulnerables de nuestra sociedad" y provocar el "temor", pero recalcó que no lo conseguirán.

El incidente, que se produjo sobre las 21.30 GMT frente a la entrada del recinto donde se congregaban unas 21.000 personas, ha sido calificado por la primera ministra británica, Theresa May, como un "atroz ataque terrorista".

May presidirá una reunión del comité de emergencias Cobra este martes por la mañana, sobre las 08.00 GMT, para abordar el suceso con miembros del Gobierno y altos cargos de las fuerzas de seguridad e inteligencia.

La líder del Partido Conservador anunció además que suspenderá los próximos actos de la campaña para los comicios generales adelantados al 8 de junio.

Tras notificarse dos explosiones consecutivas, los servicios de emergencia, junto con numerosas ambulancias, se desplazaron a los alrededores del estadio, en el que se habían agotado todas las entradas para escuchar a la cantante estadounidense.

"Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter.

Los servicios de trenes fueron suspendidos en la estación Victoria de Mánchester, que está junto al estadio, y todas las líneas se cortaron tras el suceso.

Los testigos que asistían al concierto describieron a los medios locales escenas de pánico tras escuchar una "enorme explosión" y en la red se colgaron vídeos que mostraban a la gente gritando y huyendo, y algunos cuerpos tumbados en el suelo.

"Todo el mundo estaba gritando y corriendo, el suelo estaba repleto de abrigos y teléfonos móviles. La gente simplemente lo arrojaba todo", relató a la BBC Robert Tempkin, de 22 años.

La policía confirmó, por su parte, que estaba dedicando "amplios recursos" al incidente, entre ellos artificieros y expertos en ataques terroristas.

Un portavoz del estadio Manchester Arena afirmó que la explosión se produjo "fuera del recinto", en el "espacio público" cuando "la gente estaba abandonando el espectáculo".

La policía británica llevó a cabo posteriormente una "explosión controlada" en las inmediaciones del Manchester Arena, al detectarse un objeto sospechoso, pero finalmente se constató que no se trataba de material explosivo.

La detonación se produjo en los jardines de Cathedral Gardens, frente a la estación de tren de Victoria y el recinto deportivo.

"Los agentes que llevaron a cabo la explosión controlada por precaución en Cathedral Gardens confirman que era ropa abandonada", afirmó un portavoz de la policía británica minutos después.

Las declaraciones de los políticos no se hicieron esperar, la primera ministra británica condenó el "atroz ataque terrorista" y expresó su solidaridad con las víctimas y las familias de los afectados.

"Estamos trabajando para establecer todos los detalles" de lo ocurrido, dijo May en un comunicado, mientras que el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, envió asimismo sus condolencias a las víctimas.

"Terrible incidente en Mánchester. Mis pensamientos están con todos aquellos afectados y con nuestros magníficos servicios de emergencias", afirmó en Twitter el dirigente de la oposición.

El líder del Partido Liberaldemócrata, Tim Farron, condenó por su parte el "horrible" ataque contra "niños y jóvenes que simplemente estaban disfrutando de un concierto".

También la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, censuro el "terrible" siniestro y se solidarizó con las víctimas.

"Noticias desgarradoras desde Mánchester. Mis pensamientos están con aquellos que han perdido a seres queridos o que han resultado heridos en este ataque tan terrible", afirmó Sturgeon.

El alcalde de Mánchester, el laborista Andy Burnham, lamentó la que ha sido "una noche terrible". "Mi corazón está con las familias que han perdido a sus seres queridos y mi admiración con los valientes servicios de emergencias. Ha sido una noche terrible para nuestra gran ciudad", afirmó Burnham.

