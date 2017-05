Al menos 31 muertos, de ellos una decena de niños, en un naufragio en el Mediterráneo

El naufragio se ha producido en aguas del Mediterráneo, a unos 50 kilómetros de las costas libias, en un bote que se escoró y provocó que unas 200 personas cayeran al agua.

La embarcación sufrió el choque de una ola y esto hizo que zozobrara y que parte de las personas que iban a bordo cayeran al agua, explicó una fuente del cuerpo italiano.

La Guardia Costera, junto a un remolcador y un barco de la ONG maltesa MOAS, rescataron a algunos inmigrantes naufragados y recogieron a los que pudieron permanecer en la embarcación, pero encontraron además un total de 31 cadáveres flotando en el agua.

