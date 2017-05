Trump: "Dejo el Vaticano más determinado que nunca de lograr la paz en nuestro mundo"

"Necesitamos paz", admitió en un momento del encuentro Trump, quien expresó efusivamente y varias veces su gratitud al papa por la audiencia de este miércoles.

Más tarde, a través de su Twitter, Trump declaró que deja el Vaticano "más decidido que nunca" a trabajar por la paz en el mundo y que ha sido un "honor de por vida" haber conocido al papa.

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI