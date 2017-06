Del 'we' al 'covfefe', los errores más sonados de Trump en Twitter

Pero esta es una prueba más de que al presidente de Estados Unidos no se le dan del todo bien las redes sociales. Y no será porque no lo intenta. En su cuenta oficial como mandatario lleva más de 35.000 tuits y raro es el día en el que no cuelga al menos una decena de mensajes.

Entre sus errores más sonados está el tuit en el que se equivocó de Ivanka. Él quería homenajear su hija, pero escribió mal su 'nick' -el seudónimo que sirve como nombre en Twitter- y en lugar de mencionar a Ivanka Trump citó a otra Ivanka, que resultó ser una joven británica muy concienciada en la lucha contra el cambio climático, una asunto que no tiene precisamente el apoyo del mandatario:

"Ivanka Trump es grande, una mujer con verdadera clase y carácer", escribió Trump con el @Ivanka equivocado...

And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig — Ivanka Majic (@ivanka) 17 de enero de 2017

"Y usted es un hombre con grandes responsabilidades. Le sugiero que sea más cuidadoso en Twitter y que dedique más tiempo a aprender sobre el cambio climático", le sugirió la británica Ivanka Majic.

La hija del presidente no es la única mujer de su familia que le ha llevado al error en las redes sociales. El pasado 26 de abril, Trump quiso felicitar a su mujer y colgó este mensaje:

"Feliz cumpleaños a nuestra primera dama, Melania". Hasta aquí, todo correcto, si no fuera porque los aguzados tuiteros se dieron cuenta de que el mensaje no incluía la bandera oficial de Estados Unidos. La que ilustra la foto de la pareja presidencial tiene solo 39 estrellas y no las 51 que incluye la enseña nacional estadounidense.

Las bromas no tardaron en llegar y hubo incluso quien planteó que quizá Trump planee eliminar 11 estados del país.

Aún así, el error del presidente que más se parece al que hoy ha inundado las redes sociales se produjo el pasado 13 de mayo. Ese día, Trump escribió "We" (nosotros, en inglés) y nada más. Y a Twitter le encantó la idea de continuar el supuestamente inacabado mensaje del mandatario. Desde el conocido estribillo de Queen ("We will rock you", algo así como "vamos a rockarolearte").

...WILL WE WILL ROCK YOU pic.twitter.com/l2Iioxip7a — Jessica Huseman (@JessicaHuseman) 13 de mayo de 2017

A otros con más carga política ("Nunca jamás vamos a devolver la estabilidad política a este país"):

are NEVER, EVER, EVER / getting back to political stability in this country pic.twitter.com/3XAUXBhm6F — Kevin O'Keeffe (@kevinpokeeffe) 13 de mayo de 2017

No obstante, ningún error de Trump había acaparado tantos tuits de respuesta como el "covfefe" de este miércoles. Quizá porque la Casa Blanca tardó cinco horas en borrarlo, lo que dio tiempo a que miles de internautas copiaran el mensaje e hicieran casi infinitas bromas al respecto:

Covfefe para todos pic.twitter.com/rOwWN1VjT6 — Javier Ruiz Agudelo (@ContraGodarria) 31 de mayo de 2017

#covfefe bien caliente para despertar con energía — alma lares (@almitalares) 31 de mayo de 2017

Nadie sabe que es #Covfefe pero alguien probó si es la contraseña del wifi de La Casa Blanca? pic.twitter.com/LX8X5ldMhi — Bananatic España (@EsBananatic) 31 de mayo de 2017

Finally figured out what Bill Murray whispered in Scarlett Johansson's ear at the end of "Lost in Translation" #covfefe pic.twitter.com/fDFJUYlEz8 — Jordan VanDina (@Shrimptooth) 31 de mayo de 2017

"Por fin descubrimos qué susurra Bill Murray en el oído de Scarlett Johansson al final de 'Lost in Translation' #covfefe".

"Papi, Código nuclear. Usar solo en caso de emergencia o cuando Vladimir Putin te lo diga. C-O-V-F-E-F-E: Besos. Ivanka"

Eso sí, en este caso, hay que reconocer que Trump se ha tomado la equivocación con humor. Horas después de su "covfefe" ha animado en Twitter a descubrir el verdadero significado del semejante 'palabro'. ¿Se les ocurre algo?