Varios muertos en dos ataques encadenados en Londres

"Los agentes han respondido desde las 22.08 a las informaciones de un vehículo que ha colisionado con peatones en el Puente de Londres", ha informado la Policía Metropolitana a través de su cuenta oficial en Twitter.

Un mensaje posterior explica que también han respondido a la información sobre "apuñalamientos en el Mercado de Borough". "Agentes armados se desplazaron hasta el lugar y ha habido disparos", explica.

The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket