Londres niega que Echeverría muriera por disparos de la Policía

La Policía Metropolitana de Londres (Met) negó que el español Ignacio Echeverría muriera por disparos policiales durante la respuesta al atentado terrorista del pasado sábado en Londres.

Un portavoz de la Met, también conocida como Scotland Yard, dijo que "no reconoce" las alegaciones en la prensa española de que "un miembro del público recibió un disparo mortal de la Policía", aunque sí explicó que un ciudadano, cuya nacionalidad no se ha especificado, sí resultó herido en el tiroteo, pero "sus heridas no se consideran de gravedad".

Echeverría, de 39 años, murió tras intentar proteger a una mujer que estaba siendo agredida por uno de los tres terroristas que el 3 de junio atropellaron y después apuñalaron a varias personas en la zona del puente de Londres, causando 8 muertos y 48 heridos.