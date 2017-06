Un tiroteo deja cuatro muertos y varios heridos en una oficina postal de San Francisco

El sargento de policía Toney Chaplin dijo en conferencia de prensa que el sospechoso se disparó a sí mismo tras abrir fuego contra sus compañeros. El tirador falleció minutos después en el hospital general de San Francisco.

El centro médico, que ha acogido múltiples víctimas provenientes del lugar de los hechos, no ha dado detalles ni sobre el número ni sobre la gravedad de los heridos.

Un testigo de los hechos, con el uniforme de UPS, dijo al rotativo 'San Francisco Chronicle' que el sospechoso abrió fuego al menos contra tres personas en torno a las 9.00 hora local.

Un residente de la zona afirmó que vio a varias personas saliendo del establecimiento completamente cubiertas de sangre, algunas con ayuda de agentes de policía y de bomberos.

Docenas de coches de policía y ambulancias acudieron al lugar de los hechos y acordonaron la zona.

El establecimiento de UPS se encuentra en la zona este de San Francisco, a unos cuatro kilómetros del centro financiero de la ciudad.

Avoid the area of 17th Street and Vermont due to #SFPD Police activity. #SF pic.twitter.com/G1jpmm6hE5