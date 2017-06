Varios muertos y al menos 50 heridos en una torre en Londres

La Brigada de Bomberos de Londres ha confirmado que "tristemente" hay "varios muertos" en el incendio de una torre residencial de 27 plantas y 120 viviendas de protección oficial en el centro-oeste de Londres, donde también se ha atendido a personas heridas de diversa gravedad. Hasta 50 de los heridos han sido trasladados a cinco hospitales de la capital británica. Imágenes.

El fuego, de enormes dimensiones, se desató de madrugada en la Torre Grenfell, en una zona próxima a Notting Hill, donde trabajan unos 200 bomberos y 40 camiones autobombas, informaron fuentes de la Brigada de Bomberos de la capital británica. La portavoz de los bomberos ha reconocido que en sus 29 años de servicio no había visto un incendio de tal magnitud. Ha explicado que lamentablemente hay personas que no han podido escapar de las llamas y han fallecido. Sin embargo, no ha podido determinar el número exacto de víctimas mortales, dada la compleja situación del edificio, todavía con llamas en los pisos superiores.