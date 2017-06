May abre una investigación por el incendio en la torre de Londres mientras se busca a familias enteras desaparecidas

El devastador incendio registrad o en la madrugada del miércoles en Londres se ha podido controlar después de más de 24 horas. Aunque los bomberos ya han podido acceder hasta la último piso de la torre siniestrada, no han podido realizar una búsqueda exhaustiva por motivos de seguridad.

Se busca a familias enteras desaparecidas y los medios británicos hablan de decenas de personas que podrían haber fallecido atrapadas en los cuatro últimos pisos del inmueble. Nadie que estuviera en las tres o cuatro últimas plantas pudo sobrevivir a la virulencia del fuego.

Las causas y el balance de víctimas están aún en el aire. Las llamas se extendieron con enorme rapidez en un edificio de 24 plantas, 120 viviendas y ocupado por más de 600 personas, lo que hace que la cifra de muertos pueda ir aumentando con las horas. Además, la razón del incendio exige una exhaustiva investigación habida cuenta de las denuncias que ya había recibido esta torre de viviendas sociales de titularidad municipal y gestionadas por una empresa privada.

El inmueble estaba habitado por familias de múltiples nacionalidades. Precisamente, los musulmanes residentes en el inmueble fueron los primeros en dar la voz de alarma cuando comenzaron las llamas. El hecho de estar en el mes del Ramadán supuso que la comunidad islámica estuviera despierta y fueran los héroes de la noche jugando un papel decisivo sacando a mucha gente del edificio y proporcionando ayuda y ropa a los afectados. Fueron los primeros en ir de puerta en puerta alertando a los residentes del fuego.

Los medios británicos coinciden en destacar que si no hubiera sido por el Ramadán y la rápida reacción de la comunidad islámica estaríamos hablando de una tragedia de dimensiones aún mayores. La primera ministra británica, Theresa May --que ha visitado en la mañana del jueves el lugar del incendio--, ha prometido que habrá una "investigación apropiada". "A su debido momento, cuando el escenario sea seguro, cuando sea posible determinar la causa" , ha anunciado May, al tiempo que ha destacado que "si hay lecciones que aprender, actuaremos".

"Ahora mismo, la gente quiere respuestas y es absolutamente correcto y por eso hoy estoy ordenando una investigación pública completa de este desastre", ha declarado la premier británica. "Tenemos que saber qué ocurrió, tenemos que tener una explicación de esto", ha añadido. "La gente merece respuestas, la investigación se las dará", ha recalcado.

El incendio fue registrado en la madrugada del miércoles en la torre de viviendas Grenfell, ubicada en la localidad londinense de Kensington. Al menos se ha confirmado la muerte de 17 personas y 78 han resultado heridas, de las que 18 se encuentran en estado crítico. Los bomberos han logrado rescatar a 65 personas con vida del edificio, aunque numerosas personas siguen desaparecidas, por lo que el número de víctimas podría aumentar.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Londres, Danny Cotton ha explicado en declaraciones a Sky News que ya no se espera encontrar a nadie con vida. "La gravedad y el calor del fuego significan que sería un absoluto milagro que alguien hubiera quedado con vida", ha resaltado.

"En estos momentos, algunas de las estructuras internas del edificio no son consideradas seguras, pero el núcleo central sí. Mis bomberos llegaron a la última planta del edificio esta noche (madrugada del jueves) y han realizado una breve búsqueda inicial en las puertas", ha dicho Cotton a la cadena de televisión británica ITV.

"Aunque hemos estado ahí arriba, no hemos podido realizar una búsqueda exhaustiva y hasta que el edificio no sea seguro no arriesgaré la seguridad de mis bomberos", ha añadido. Cotton ha señalado que los tasadores estructurales y los especialistas de búsqueda y rescate inspeccionarán el edificio el jueves y que una vez sea declarado como seguro, se realizará una búsqueda completa del edificio.

Entre tanto, el número de víctimas aumenta y seguramente no se cierre definitivamente hasta que el inmueble sea registrado completamente. En declaraciones a la prensa, el comandante de la Policía Stuart Cundy ha explicado que la operación de búsqueda llevará tiempo y ha dejado claro que por ahora nada invita a pensar que el incendio pueda estar relacionado con terrorismo. Tampoco ha querido pronunciarse sobre si las labores de remodelación del edificio de apartamentos de 24 plantas ha tenido algo que ver con el siniestro.

La primera ministra ha recibido ya las primeras críticas tras el siniestro. May visitaba la torre Grenfell el jueves. Sin embargo, según las imágenes tomadas por algunos medios, se ha reunido con los bomberos y los servicios de emergencia pero no ha hablado con los afectados, lo que ha despertado la indignación de los vecinos. El inmueble, construido en 1974, había sido reformado el pasado año. Antes y después de este suceso, la torre había recibido varias denuncias por las deficiencias que presentaba en materia de seguridad.

Los residentes aseguran que la alarma antiincendios no saltó y ya ha trascendido que en los meses anteriores al siniestro se habían presentado varias quejas ante al arrendatario del complejo precisamente a el temor de que se produjera un incendio.

La rapidez y virulencia con que se extendieron las llamas hasta el último piso, cuando comenzó en el segundo, podría deberse a un nuevo sistema de revestimiento térmico que fue instalado en 2016. El desastre ha provocado una revisión por parte de profesionales de la construcción y de expertos antiincendios de los elementos empleados en rehabilitaciones que se hayan empleado en los últimos 10 años.

La fachada de aluminio con recubrimiento de polvo de poliéster, que fue instalado como parte de la remodelación para mejorar el aislamiento y la apariencia, podría haber contribuido a extender el incendio con mayor rapidez, al menos así lo creen bomberos y expertos en seguridad, según explica el diario británico The Guardian.

David Collins, miembro de la asociación de vecinos Grenfell Tower, ha declarado que había preocupación por la ubicación de las calderas y las salidas de emergencia entre otras muchas deficiencias que habían detectado y denunciado. Además, ha detallado que habló con concejales y que "se negaron a investigar" pese a que el 90 por ciento de los residentes firmaron una petición para que personas independientes realizaran pesquisas sobre la dirección del inmueble.

Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn, ha sugerido que los recortes económicos en los últimos años han podido contribuir a que se declarara el incendio. "Si deniegas a las autoridades la financiación que necesitan, hay un precio que pagar", denunciaba el político liberal el miércoles a la cadena de radio LBC.