Trump advierte a los estadounidenses que eviten el Irma, un huracán "de proporciones épicas"

"El huracán Irma es de proporciones épicas, quizás mayor de lo que nunca hemos visto. Estén a salvo y salgan de su camino, si es posible. ¡El Gobierno federal está preparado!", tuiteó Trump.

Hurricane Irma is of epic proportion, perhaps bigger than we have ever seen. Be safe and get out of its way,if possible. Federal G is ready!