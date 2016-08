Ciudadanos da un ultimátum al PP y marca un plazo 48 horas para lograr un acuerdo

ha dadopara concretar ladecuantificandopara una serie dey avanzando en grandes(Senado, diputaciones, Poder Judicial, etcétera).Así lo ha asegurado este jueves por la tarde el portavoz de Ciudadanos en el Congreso,, que el día anterior ya había dado un toque de atención al PPde queen la negociación de investidura.

Sin cuantificar las medidas

Tras el cuarto días de negociaciones,quey que los negociadores "se están dejando las horas y las pestañas", pero al mismo tiempo insiste en queque se quieren acordar y no acaba dede calado, como las relativas al Senado, la despolitización de la justicia o la supresión de las diputaciones provinciales.En concreto, el partido naranja puso sobre la mesa: un plan contra la pobreza infantil, complementos salariales para hogares que no llegan a fin de mes, la igualación de permisos de paternidad y maternidad, la lucha contra el fracaso escolar, y la ampliación de la educación infantil de cero a tres años.En ese contexto, y aunque las negociaciones continúan,, hasta elpor la, para cerrar un acuerdo de investidura, y si para entonces no se cierra el acuerdo, la negociación se dará por rota y Ciudadanos volverá aen la primera votación y abstención en la segunda.Girauta, que dice desconocer porqué el PP retiene las cifras de las medidas sociales, asegura quequierepara desbloquear la situación política, pero cree que los 'populares' deben darles motivos para hacerlo. ", ha proclamado.

El PP asegura que la negociación es compleja pero sigue

El PP ha subrayado esta tarde que la negociación con Ciudadanos,y ha asegurado que se ha "avanzado mucho" aunque la percepción de C's sea más pesimista.En rueda de prensa en un receso de las negociaciones con el partido de Albert Rivera, el vicesecretario de Organización del PP,ha subrayado la predisposición a seguir hablando para l"Si es necesario nos quedaremos toda la noche y, ha dicho.a la hora de hablar de cifras para financiar las medidas, porque, y sobre elue ha dado el portavoz de C's, Juan Carlos Girauta, ha dicho que el PPy lo que busca es un acuerdo que incluso podría conseguirse antes de ese periodo.