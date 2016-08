El PP ve cerca el acuerdo y Ciudadanos cree que los avances son "insuficientes"

Ciudadanos ha advertido de quey no cree que se cierre en las próximas horas, mientras el partido de, subraya que hay ya un "grado importante de acuerdo" y sí espera finalizarlo cuanto antes.Los equipos negociadores de ambas formaciones, que anoche trabajaron hasta la una, se han reunido desde las once de la mañana y continuarán por la tarde, y en un receso, susque llevan mostrando estos días sobre el curso de las conversaciones.Así, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido de que sy en las próximas horas, y ha recordado que queda tiempo hasta mañana, cuando se cumple el plazo de 48 horas que dio para negociar.Villegas ha consideradoporque las posturas están aún "muy separadas" en algunas cuestiones, a pesar de los avances que se han producido y que son, ha insistido, "insuficientes".Por contra el, se ha mostrado más optimista y ha señalado que hay ya "un grado importante de acuerdo" entre ambas formaciones.Mailloaunque para su partido no es "un tema de horas", porque considera que hay tiempo hasta que se celebre el debate de investidura y trabajan con una actitud "tremendamente positiva" para llegar al consenso global.Además ha señalado que yaincluidas las cifras que pedía Ciudadanos y que el PP le dio anoche porque "los contenidos" estaban ya, ha asegurado, "muy avanzados".Esa aportación de cifras concretas por parte del PP es para Villegas, "uno dedel PP para cubrir algunas de las medidas reclamadas por la formación naranja.Asimismo ha recordado que, según los cálculos de su programa electoral, estas medidas, aunque ha reconocido que su partido no puede aplicar su programa electoral en su totalidad "sin estar en el Gobierno".Villegas ha señalado quepara decidir si finalmente firman el pacto global o no."Hoy estamos incluso bastante mejor que ayer", ha insistido, por su parte, Fernando Martínez-Maillo, quien ha dicho que ensino también de "diálogo", y está dispuesto a "renunciar" a algunos de sus planteamientos para encontrar el consenso.El dirigente popular, no obstante,y no de gobierno, y por eso en su opinión "tampoco hay que llegar a un acuerdo en absolutamente todo".Además ha recordado que hay cuestiones que aunque contaran con el beneplácito de PP y C'scomo las que conllevan reformas constitucionales.En su comparecencia, Villegas ha confirmado que Rajoy y Rivera se comunicaron ayer a través de un mensaje "de ida y vuelta" y ha señalado queporque los equipos negociadores tienen potestad absoluta para hablar, aunque si fuera necesario, ha añadido, no habría inconveniente.Maillo, por su parte, ha asegurado quehablando con los miembros de su equipo y está a un tiempo "preocupado" y "esperanzado".Tras estas comparecencias, fuentes populares han insistido en que para este partido sí es posible que el acuerdo se cierre hoy, aunque yo no habría tiempo para un acto de firma.En cualquier caso, según las mismas fuentes,, aunque habría que ver las agendas de ambos para decidir el momento. Podría ser mañana por la tarde, el domingo o incluso ya el lunes, en la víspera del debate de investidura.Y un día más, Fernando Martínez-Maillo ha vuelto a pedir a los socialistas que "reflexionen y no obstaculicen la formación de gobierno" y que demuestren la "visión de Estado" que debe tener el partido que más años ha gobernado en España, sobre todo si Rajoy llega finalmente, como espera el PP, con el apoyo de 170 escaños: los suyos, los de Ciudadanos, y el de Coalición Canaria.