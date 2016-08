El abogado de Otegi dice que la inhabilitación de su cliente está extinguida

para el sufragio pasivo que pesa sobre su representadoque el candidato de EH Bildu a lendakari cumplió por el caso Bateragune.Iruin hace esta reflexión en una entrevista concedida al diario Gara, en la que avanza los argumentos en los que presumiblemente la coalición abertzale basará las alegaciones que tiene previsto presentar este viernes a la decisión de la Junta Electoral de Gipúzcoa de considerar a Otegi "inelegible" , a raíz de la condena impuesta a su candidato por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.Iruin recuerda que el acuerdo que la Junta Electoral de Guipúzcoa trasladó a EH Bildu alude únicamente a la inhabilitación para el sufragio pasivo (derecho a ser votado y elegido) que pesa sobre Otegi,cuando Otegi salió de prisión el 1 de marzo de 2016, afirma el abogado.Iruin recuerda además que la notificación de la Junta Electoral, que será recurrida por EH Bildu, ni siquiera "menciona" una eventual inhabilitación especial para empleo o cargo público de Otegi porque, como sostiene, "la condena no especificaba los cargos" para los que tendría efecto."No era una cuestión jurídicamente discutible porque el artículo 42 del Código Penal lo exige inequívocamente", recuerda el letrado, quien considera que por lo tanto el acuerdo de la Junta Electoral da la "razón" a EH Bildu en este asunto.Sobre la posibilidad de que, en caso de que Otegi sea finalmente inhabilitado, la coalición abertzale solicite su suspensión cautelar al Tribunal de Estrasburgo, Iruin opina queEl letrado recuerda asimismo que, cuando "la Corte entiende que hay un riesgo inminente de sufrir un daño irreparable para el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes".Iruin se ha referido también a la intención de EH Bildu de recusar al miembro de la Junta Electoral de Guipúzcoa Iñaki Agirreazkunaga por hacer declaraciones a un periódico sobre la candidatura de Otegi cuando ese órgano no ha resuelto aún sobre el asunto."Lo que me sorprende -ha dicho- es que un miembro de la Junta Electoral que todavía no ha tomado su decisión definitiva, pues lo hará el lunes, aparezca en un medio de comunicación a los fines exclusivos de analizar la situación del candidato, dar su opinión y además anticipar que la decisión de la Junta va a ser negativa"."Incluso lo hace antes de que finalice el plazo para que EH Bildu presente su recurso y formule alegaciones; esto es, antes de escuchar lo que la parte lesionada en sus derechos fundamentales tiene que decir", señala el abogado, quien