La trama Gürtel, a juicio este otoño

, la mayor red de corrupción vinculada al PP que ha marcado la política española reciente,en un juicio que se alargará varios meses y juzgará por primera vez al partido por beneficiarse de la trama.Decenas de encausados y periodistas se darán cita a partir de ese día en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), un edificio moderno enclavado en un polígono industrial con amplias salas de vistas capaces de acoger macrojuicios., aunque por ahora tan solo hay fijadas 32 sesiones en octubre, noviembre y diciembre únicamente para las cuestiones previas y la declaración de los acusados.de la trama en su primera época,, por lo que este no será el único juicio en torno a la trama, sino quey varios más por cada una de las piezas separadas, como la caja B de Bárcenas (pendiente de fijar fecha).Además del PP,, en este caso por beneficiarse de los regalos que recibió de Gürtel su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, quien se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel.por lo que recibió su marido.Losson el cerebro de la red,, que se enfrenta a 125 años de prisión, y su número dos, el ex secretario de organización del PP gallego(85 años y medio), pero seguramente no serán los encausados que atraigan más atención mediática.También se sentarán en el banquillo tres extesoreros del PP:(42 años y medio),(8 años)(3 años), así como el exalcalde de Majadahonda(50 años y 10 meses) y el exconsejero de Deportes del PP(46 años).Una vez declaren los acusados, le tocará el turno a losadmitidos por la sala que juzgará el caso, entre ellos cuatro exministros:(Fomento),(Interior),(Economía)(Interior). Testificará asimismo una expresidenta autonómica:Tres hombres, José Ricardo de Prada, Julio de Diego y Ángel Hurtado, serán los encargados de juzgar esta trama. A su izquierda, se sentarán las dos fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, así como los abogados de las acusaciones populares (PSOE y Adade) y de la Abogacía del Estado.Hace ocho años, Sabadell empezó junto con Miriam Segura (que luego se ocupó de la vertiente valenciana) a investigar la trama corrupta bajo las órdenes del juez Baltasar Garzón, a quien luego relevó Pablo Ruz. Ahora se encarga de la instrucción el magistrado José de la Mata.La presidencia del tribunal y la tarea de redactar la sentencia le corresponden a Hurtado, un juez de carácter conservador, al igual que De Diego, dos magistrados cuya ideología contrasta con la de su compañero De Prada, de tendencia progresista.Escucharán las palabras de los acusados, testigos y peritos, que intentarán defender y rebatir las acusaciones de la Fiscalía por decenas de delitos como, en el caso de Bárcenas y su mujer,por tratar de justificar sus cuentas en Suiza con facturas falsas de supuesta compra venta de cuadros.La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que desde 1994 a 2009 Correa se sirvió de un entramado societario constituido por empresas de organización de eventos y viajes, tanto para obtener contratos públicos vulnerando las normas de contratación, como para ocultar los pagos a funcionarios y sus propios gastos personales.La red de influencias de Correa, que le permitió apropiarse de fondos públicos, se extendió a comunidades gobernados por el PP, concretamente Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de los municipios de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.