La Junta Electoral ratifica la exclusión Otegi de las listas de EH Bildu

La Junta Electoral de Gipuzcoa ha excluido ade la candidatura depara los comicios autonómicos del 25 de septiembre, al mantener el criterio expresado la semana pasada de que el líder abertzaledebido la pena de inhabilitación que pesa sobre él.La Junta Electoral ha hecho pública su decisión a primera hora de la tarde tras citar a las partes concernidasy notificar su decisión sobre la proclamación de candidaturas, que serán publicadas mañana en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).La Junta se ha reunido durante más de dos horas y ha acordado por unanimidad desestimar el recurso interpuesto por EH Bildu contra la decisión adoptada por este mismo organismo el pasado 23 de agosto, cuando determinó que OtegiLa resolucióny confirma en su integridad el acuerdo adoptado por la Junta Electoral la semana pasada, que impide a Otegi ser candidato.Por este motivo, ha decidido proclamar la candidatura de EH Bildu "excluyendo de la misma amo candidato", por lo que la lista que mañana se publicará en el Boletín Oficial estará encabezada por la periodista Maddalen Iriarte, quien figuraba en el número dos de la plancha abertzale en Gipuzcoa, han explicado fuentes de la Junta.La representación legal de la coalición soberanista había argumentado que la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo que pesaba sobre Otegi, quien fue condenado además aya se había "extinguido", ya que se trata de una pena "accesoria" a la de prisión y se cumplió de manera simultánea a la de cárcel.Sin embargo, esta argumentación no ha sido tenida en cuenta por la Junta Electoral de Gipuzcoa, que se ha ratificado en su decisión de no permitir al líder independentista encabezar la candidatura de EH Bildu.Esta decisión se ha adoptado en ausencia de uno de los componentes de la Junta Electoral, el catedrático el catedrático, quien había sido recusado por EH Bildu tras haber hecho declaraciones en un medio de comunicación sobre esta cuestión cuando la Junta provincial aún no se había pronunciado sobre el tema.A primera hora de la mañana se ha reunido en el Parlamento Vasco la Junta Electoral del País Vasco y ha acordado aceptar la solicitud de recusación yEn declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,ha explicado que la Junta Electoral del País Vasco había aceptado la recusación al "apreciar" que esas manifestaciones se efectuaron antes de la decisión definitiva y en ellas el vocal adelantó un "interés personal de carácter intelectual"."Hemos apreciado que las manifestaciones se efectúan atendiendo a un interés personal de carácter intelectual, que el propio autor de esas manifestaciones califica de pedagógico, pero el supuesto de recusación es el de carecer de interés personal en la toma de decisión", ha añadido Ibarra.A partir de la publicación este martes de las listas en el BOPVcontra esta decisión ante un tribunal de lo contencioso-administrativo de San Sebastián, que deberá resolver antes del sábado.A partir de ahí, cabe la posibilidad -más que probable- de quue resolvería el asunto definitivamente la próxima semana, antes del comienzo de la campaña electoral.Antes de que se conociera la decisión de excluir de la elecciones a Otegi, el propio dirigente abertzale ha afirmado, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que si él fuera el lehendakariy alguien no pudiera presentarse a las elecciones -en referencia a sí mismo-, estaría dispuesto a no concurrir".Ha insistido en que irá "hasta el final" con su candidatura, "porque así lo ha decidido la gente".. Pero si no estoy yo, el proyecto seguirá y yo estaré en él,, ha advertido.