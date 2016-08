Micaela Navarro reitera el "no" del PSOE, pero se alegraría de que Rajoy fuera investido

La presidenta del, ha asegurado este lunes que, tanto en la primera votación, el 31 de agosto, como en la segunda, el día 2., pero le ha instado a buscar los apoyos en otros partidos.No obstante, ha asegurado que, ha explicado en declaraciones a la prensa antes del inicio de la reunión de la Ejecutiva Federal presidida por Pedro Sánchez."Nosotros no cambiamos de criterio de la noche a la mañana. Si tuviéramos que tomar alguna otra decisión, se vería dentro de lo que es el Comité Federal. Pero eso no significa que haya que tomarla en una dirección distinta a la que hay en estos momentos", porque en la actualidad hablar de esa posibilidad es hablar de "futuribles" , ha explicado a la prensa antes del inicio de la Ejecutiva Federal presidida por Pedro Sánchez en Ferraz.Lo que ha querido dejar claro Navarro es que en este debate de investidura no habrá "sorpresas", porque el PSOE las decisiones que toma las toma "de frente" y dando la cara.Navarro ha rechazado que se intente trasladar al PSOE la presión de desbloquear la parálisis actual en la formación de Gobierno y"Ahí no necesitó en ningún momento pedir el voto del Partido Socialista. Tuvo mayoría absoluta, lo que, ha recordado. Es más, ha indicado que ella se alegraría de que Rajoy consiguiese ser investido. "Créanme que yo me alegro inmensamente de que pueda ser investido", ha dicho.Preguntada si el PSOE podría variar su posición en caso de que Rajoy sumara antes los apoyos del PNV, ha insistido en que "la única opción no es la del Partido Socialista", a quien se quiere trasladar la presión de desbloquear la situación cuando es un partido que "sabe muy bien lo que tiene que hacer" y que ha demostrado "muchas veces" que "sabe responder a lo que necesita este país".