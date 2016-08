Sánchez reitera su no a Rajoy en una reunión "perfectamente prescindible"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha tildado dela víspera del pleno de investidura, en la que le ha reiterado que los diputados socialistas votarán en contra, aunque está dispuesto asi hay "hechos nuevos"."Cuando haya hechos nuevos que puedan alterar la posición del PSOE convocaré al Comité Federal", ha apuntado Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión de media hora que ha mantenido con Rajoy en el Congreso, en la que ha advertido de queSánchez, que ha reprochado a Rajoy quesino escenificar que la responsabilidad en su opinión de que no vaya a salir adelante su candidatura es del PSOE", ha sostenido que dicha responsabilidad es "exclusivamente" del propio Rajoy y que lo seguirá siendo después de esta semana si fracasa en su intento."La responsabilidad de Rajoy es articular una mayoría suficiente para gobernar y esa responsabilidad a partir del día 2 seguirá recayendo en Rajoy y,", ha incidido.Además, ha sostenido que el acuerdo de investidura firmado este domingo entre el PP y Ciudadanos ha dado "más razones" a los socialistas para ratificarse en su voto en contra, ya que"Si queríamos más razones para votar en contra, las hemos encontrado precisamente en ese pacto", que "no rectifica elementos nucleares de las leyes de los cuatro años de mayoría absoluta" de Rajoy, ha señalado, tras poner como ejemploNo obstante, el líder del PSOE ha reconocido que en el escenario político actual los procesos que pueden darse "son vivos, cambian, son dinámicos", por lo que ha llamado a esperarA ese respecto, ha recordado que el PSOE toma "decisiones colegiadas" y no ha descartado convocar al Comité Federal cuando haya "hechos nuevos".Sobre las cien medidas acordadas por el PP y Ciudadanos que también formaban parte del pacto de investidura que Sánchez firmó en marzo con el partido de Albert Rivera, ha argumentado quecomo candidato.Sánchez, que según ha dicho no ha hablado con el presidente en funciones de los pasos que éste puede dar tras su investidura fallida, se ha limitado a cambiar impresiones con él sobre el debate de investidura que comenzará este lunes.Entre otras cuestiones, le ha trasladado queal conjunto de fuerzas y a los españoles que haya escogido una fecha para el debate que supone que, si no hay gobierno,, "una prueba más de adonde está dispuesto a llegar Rajoy para alcanzar sus objetivos".