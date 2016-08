Sin rastro de Diana Quer una semana después de su desaparición

A primera hora de la mañana, y como cada jornada desde hace siete días,cuyo rastro se perdió en A Pobra do Caramiñal (La Coruña) hace justo una semana.Según han confirmado fuentes del dispositivo,y de la población en la que fue vista por última vez, con el objetivo de encontrar algún indicio de su paradero, ya que, por el momento, no ha sido localizado ningún rastro.Las distintas jornadas de búsqueda por tierra y aire, en las que, no han permitido, por el momento, localizar algún indicio sobre el paradero de la joven.Así,desde su desaparición, ninguna prenda de ropa o señales de forcejeo o lucha en el camino que Diana Quer debía haber seguido para regresar a su domicilio desde las fiestas de A Pobra.La familia de la desaparecida ha confirmado que, que, en el momento de su desaparición, no portaba tarjetas de crédito. Estos datos hacen que su entorno se decante por la opción de quey que no se fue voluntariamente.La, que van desde una posible marcha voluntaria, que haya sufrido algún percance o que haya sido víctima de algún acto violento.Además de los rastreos,en la que desapareció Diana Quer y los testimonios que han aportado algunas personas de la zona.

Desaparición

Diana María Quer López-Pinelen la zona de Cabío-Xobre, en un área del paseo marítimo de A Pobra, donde tenían lugar las fiestas locales.Desde que sus familiares, agentes de la Policía Local y distintas agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, Porto do Son, Boiro y Ribeira, así como familiares y vecinos colaboran en la búsqueda de la joven.La chica mide 1,75 metros, tiene el pelo largo liso y moreno, ojos oscuros y pesa unos 55 kilos. La última vez que fue vista vestía pantalón corto rosa, camiseta blanca y sudadera y calzaba zapatillas negras con cordones.