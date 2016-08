Rajoy: "Somos la única opción para un Gobierno moderado y no una aventura de radicalismo"

El, se ha mostrado convencido de que su alternativa es la, y no con una "aventura de radicalismo, ineficacia e incertidumbre".Rajoy también se ha mostrado convencido de que scuente con un Ejecutivo moderado, y no con una "aventura de radicalismo, ineficacia e incertidumbre".En su discurso de investidura ante el pleno del Congreso, Rajoy ha subrayado que, frente a lo que él propone,con la paciencia de los españoles o repetir las elecciones."Mi propuesta es la única posibilidad real de un Gobierno moderado, que", ha advertido, con un convencimiento: "No existe alternativa que responda a los deseos de los españoles" y mucho menos un Ejecutivo "de mil colores e ineficaz".Además, ha avisado de la necesidad de acuerdos para que el, que no esté sometido a vaivenes constantes porque todos cumplan "con lealtad" sus compromisos.Sin acuerdo, ha enfatizado, ni siquiera será posible evitar nuevas elecciones.Rajoy ha iniciado su discurso aportando tres razones por las que se somete a esta sesión: quey que no existe una "alternativa razonable" a la que él encabeza.Ha dejado claro que, tras las. "Los españoles me han traído a esta tribuna", ha dicho tras recordar la victoria en las urnas del PP.También ha asegurado que bajo su mandato España logró enderezar la situación, en circunstancias muy penosas y en un plazo sorprendentemente breve, salvando al país del desastre. Ha aprovechado asimismo para agradecer, que, a su juicio, "están haciendo lo que hoy es lo mejor para los españoles".El líder del PP"no sólo por el compromiso con Europa" si no por lo que suponen para millones de personas y aquí se ha referido a los 14 millones de ciudadanos que reciben prestaciones públicas, que dependen de los presupuestos.

Asegurar las pensiones

Rajoy también ha hablado dely altura de miras" para dar "tranquilidad a todos los pensionistas presentes y futuros".Tras recordar que el número de pensionistas en España ha alcanzado elal tiempo que ha crecido la cuantía de las pensiones, Rajoy ha mostrado su disposición a abrir un diálogo con las fuerzas políticas para fortalecer el sistema público de pensiones y ha anunciado la convocatoria inmediata del Pacto de Toledo si logra ser investido presidente.