Los investigadores descartan un secuestro por dinero en el caso de Diana Quer

Después de nueve días de búsqueda de, la joven madrileña desaparecida en La Puebla del Caramiñal (La Coruña), la Guardia Civil descarta que se trate de una cambio de una recompensa económica, según la información revelada por Juan Carlos, el padre de esta adolescente.Diana Quer mide 1,75 metros, tiene el pelo largo, liso y moreno; los ojos oscuros y pesa 55 kilos. La última vez que fue vista, tras disfrutar de la fiesta del Carme dos Pincheiros en La Puebla del Caramiñal (La Coruña), donde veraneaba, llevaba un pantalón corto rosa, camiseta blanca, sudadera y zapatillas negras con cordones.Juan Carlos, su padre, sobre los supuestos testigos que afirman haber visto a Diana a las tres y media de la madrugada y a las siete -horas después de las 2.43, cuando se consideraba que se produjo el último WhatsApp que la joven envió a un amigo suyo de Madrid- ha aconsejado tener cautela.En ese sentido, ha explicado a la prensa que le consta que están produciéndosepero que no va a hacer "ninguna valoración oficial de esas circunstancias" por el momento."No tengo elementos de juicio para hacerlo", ha añadido ante la insistencia de los medios de comunicación, "simplemente manifestar que están siendo relevantes en el desarrollo y en el avance de las investigaciones".Ante las informaciones, por ejemplo, que apuntan hacia una geolocalización del teléfono móvil de la joven en un período temporal posterior a las 2.43, el padre ha confirmado que tiene constancia de la intervención "de unapara posibilitar información más allá de la que aporta un teléfono móvil apagado o sin cobertura".Otra de las fuentes utilizadas para seguir el rastro de la desaparecida ha sido la aportada por las cámaras de seguridad instaladas en la villa, así como aquellas que eventualmente pudiesen resultar relevantes en el resto del territorio nacional, pero, según ha afirmado Juan Carlos Quer, no existen por ahora novedades al respecto.Se baraja también -según los testimonios que vieron a Diana en puntos distintos de La Puebla en tramos horarios posteriores a las tres de la madrugada- queantes de desaparecer.Juan Carlos Querpor varias razones: "La situación emocional de la niña, los últimos mensajes en un tono desenfadado, el que no lo comunicase a las amistades más próximas; el hecho asimismo de que no tenga cobertura a nivel de documentación, de recursos económicos o de ropa; y el propio soporte de investigación que se está desarrollando".Ha insistido también en el hecho objetivo de que, en uno de los bolsos de ella, y que su pasaporte, según ha aportado su madre, se encuentra bajo llave en el domicilio en el que residen durante todo el año en Madrid.También ha abundado Juan Carlos en que Diana "y siempre respetaba las horas de llegada que se le imponían.El alcalde del municipio costero de La Puebla, Xosé Lois Piñeiro, ha declarado que las hipótesis de "retención forzosa, la de marcha voluntaria o la de una acción violenta" continúan abiertas, aunque la dely al que se refería en sus WhatsApp diciendo que alguien la estaba persiguiendo, ha quedadoy tomarle declaración.El Ayuntamiento de A Pobra ha convocado para este miércoles, cuando se cumplen diez días de la desaparición de la joven, a las ocho y media de la tarde en el salón de plenos, a todas aquellas personas que quieran participar voluntariamente en la búsqueda de Diana Quer.Para ello se darán instrucciones sobre los requisitos mínimos a cumplir que eviten que los voluntarios puedan entorpecer la investigación, como pueden ser llevar una indumentaria adecuada, con chaleco fluorescente, y estar, además, físicamente preparado.