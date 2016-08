Esteban reprocha a Rajoy falta de gestos, pero dice que el PNV está abierto al diálogo

El portavoz del PNV en el Congreso,ha reprochado al PP no haber hechopara acercar su voto al PNV, una formación que "no nació para solucionar los problemas de Gobierno de España".Esteban, en su intervención en el debate de investidura, ha reiterado el voto en contra de su formación a Rajoy y ha afirmado no obstante queHa subrayado que el acuerdo PP-Ciudadanos y el discurso de ayer e Rajoy evidencian que "ni les interesa nuestro voto ni tienen intención depor encima de la imposición a través de recursos judiciales, ni piensan tratar a Euskadi en una relación bilateral sino considerándola una comunidad autónoma más sujeta a las decisiones del poder central por encima del marco constitucional pactado".Esteban le ha dicho al PP que "cuando estén dispuestos al acuerdo, a no recurrir a los tribunales a no diluir las competencias autonómicas y cumplir el Estatuto cabalmente, a llegar a un nuevo acuerdo bilateral en las relaciones Euskadi-Estado reconociendo que los vascos somos una nación con voluntad mayoritaria de ser así considerados, entonces lHa comenzado su intervenció, tirar adelante e ignorar el legislativo, saltándose el Estado de Derecho, la división de poderes y haciendo de su capa un sayo".Ha agregado en este sentido que "encima tienen los bemoles de decir que este Parlamento no puede controlarles..." y ha considerado "alucinante" que haya gobernado desde"Y luego dicen a los catalanes que están actuando fuera de la legalidad. Comparado con lo suyo, una bagatela", ha remarcado.Sobre el uso de Tribunal Constitucional, ha afirmado que en Euskadi y Cataluña ha perdido cualquier pátina de neutralidad que hubiera podido tener.Tras recordar que le "sorprendió desagradablemente" el discurso "rancio e irresponsable" de Rajoy de ayer, Esteban ha dicho el presidente en funciones cree que "todos estamos obligados a socorrer su candidatura" y ha aclarado que no ha hecho el mínimo esfuerzo para intentar atraer nuestro votoDespués de decir que el PNV "no nació con la vocación ni objetivo de ser el partido que proporcionase", ha arremetido contra PSOE, Podemos y Ciudadanos.Ha emplazado a "los cuatro grandes partidos patriotas españoles" (PP. Ciudadanos, PSOE y Podemos) a arreglarse entre ellos si es que verdaderamente piensan más en España que en sus propios intereses partidistas".y ha agregado "para conformar una mayoría alternativa".Del líder de Podemos,también ha dicho que es "el más puro entre los puros" y que tampoco se reprimió en augurar que apoyarían a Rajoy.Y de Ciudadanos, Esteban ha dicho que es "un partido intransigente defensor de una idea de España propia de otros tiempos, sin voluntad de llegar a acuerdos con losEsteban ha dejado claro quey con una lengua propia que no tiene nada que ver con la española, y que "no hemos dado el visto bueno a la Constitución y siempre nos rebelaremos ante una Constitución y un Estado que no nos reconozca como nación".Se ha preguntado repetidamente por qué tiene que apoyar el PNV al PP y ha enumerado numerosas iniciativas del Gobierno del PP en relación con Euskadi, desde la, pasando por la política de presos vascos.En los turnos de réplica, Rajoy ha reprochado al PNV que mida el entendimiento entre ambos partidos y entre el Gobierno vasco y el central por la respuesta que recibe a las pretensiones o demandas que plantea.Ha asegurado que sí ha habido por su parte "voluntad de entendimiento" con los nacionalistas vascos y con el Gobierno autonómico, y ha afirmado que su Gobierno "ha atendido y respondido a las preocupaciones y necesidades de los vascos.ha defendido el concierto económico vasco y ha destacado el esfuerzo inversor del Estado en esa comunidad.Y le ha recordado a Esteban que está en el Congreso, como todos los demás, representando la soberanía nacional, y la responsabilidad de que España tenga un gobierno no es sólo de los cuatro principales partidos -PP,, sino igualmente de todos los demás y, por tanto, también del PNV.En su réplica, Esteban ha insistido en que Rajoy no ha contestado al lehendakari y le ha acusado de haber destrozado el Estado de las autonomías.