Otegi: "Soy el candidato de EH Bildu digan lo que digan los tribunales"

ha insistido este miércoles en que va a ser el candidato "porque he sido elegido por las bases yespañoles, no aparecer en las listas no le invalida a uno en términos políticos".En declaraciones a Onda Vasca, Otegi ha subrayado que es el candidato de EH Bildu; "voy a hacer la campaña", ha añadido. Este miércoles precisamente se presenta eldel contencioso administrativo contra la decisión de la Junta electoral que ha sacado a Otegi de las listas. Según Otegi,Otegi ha defendido que EH Bildu está "tratando de eludir este debate sobre su inhabilitación, porque es estéril. Queremos hacer un debate político y defender la propuesta que hice el sábado anterior" -de acuerdos a PNV y Podemos-.La propuesta se basa en; yo quiero debatir de eso. Con todos, especialmente con el lendakari, de los problemas de este país, que son muchos y graves"Otegi ha insistido en que no hace falta ser candidato oficialmente para debatir con el lendakari, "donde quiera y cuando quiera, me da igual en una universidad o e un plató de televisión".