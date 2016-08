Iglesias: "Un Gobierno de Rajoy será un desastre para la gente corriente"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado hoy duramente la gestión del PP y tras recordar los recortes en sanidad, en educación o en derechos, ha afirmado que un Gobierno de Rajoy será un desastre para la gente corriente.Con unse ha declarado orgulloso de su partido sobre el que nadie tiene dudas de que su voto será en contra de la investidura de. "A nosotrosde los poderosos y los asalariados".ha comenzado así suen el debate de investidura de, en el que también ha dicho que no puede creer los compromisos del PP contra la corrupción., ha enfatizado.El líder de Podemo ha reprochado también aque no haya sido todavía capaz de elegir entre facilitar un Gobierno del PP u optar por una alternativa con Podemos, y le ha dicho que "ya es hora de decidirse".En su intervención duranteIglesias ha elogiado apor haber sido capaz de haber resistido las presiones, incluso dentro de su partido, paraLe ha dado las gracias por ello, pero le ha emplazado a buscary todas las fuerzas que hoy van a votar en contra de la investidura de Rajoy.

Pacto con Ciudadanos

Iglesias ha manifestado también quede Ciudadanos "se desinfla" porque con el acuerdo de esta formación con el PP, Albert Rivera prácticamente ha escrito su "epitafio" y camina hacia el fin de su papel en la historia política., ha afirmado el líder de Podemos durante su intervención en el debate de investidura que ayer comenzó con la alocución del candidato a la Presidencia del Gobierno, el presidente del PP, Mariano Rajoy.Un debate al que ha llegado el líder de los populares con el respaldo de los 32 escaños dey con el de la diputada de, Ana Oramas, lo que suma 170 síes, insuficientes frente a los 180 noes que por ahora se mantienen.Gracias a ese, el líder de Podemos ha comparado al presidente de Ciudadanos con el(el conocido protagonista de una serie de televisión), puesTambién le ha consideradode las elites, una alusión a la novela de "El Gatopardo".Otro símil al que ha recurrido Iglesias ha sido al de Rivera con el expresidente, dada la admiración que el primero ha profesado por el segundo en varias ocasiones.Pero a esta comparación ha acudido para decir, primero, que esa admiración será sobre el Suárez que fue presidente mientras tuvo el respaldo de, antes de que el exmandatario comenzara a tomar sus "propias decisiones".Y segundo para afirmar que Rivera le recuerda en estos momentosy que tuvo alcomo uno de sus colaboradores.Un, ha sentenciado Iglesias, quePor todo ello, más el reciente acuerdo de investidura con Mariano Rajoy, el líder de Podemos ha manifestado su impresión de que la "burbuja naranja se desinfla", de modo que cuando acabe la presente sesión de investidura, Albert Rivera se quedará donde le corresponde. "Es lo que tiene el chicle de McGyver, que dura lo que dura", ha apostillado con ironía.Según ha recalcado, el presidente dey éste, para Iglesias, rezaría: "Perdí la credibilidad por Dios y por España".Iglesias no ha eludido su sorpresa por una afirmación reciente de Rivera, quien indicó que no le importaba perder la credibilidad si era por el bien de España, y así, una vez reproducida la cita, ha añadido: "Lamento informarle de que su papel en la historia política se agota".Asimismo, a su juicio, queda demostrado quehasta tal punto que ya "no manda ni en su partido".Y en esta línea, ha remarcado en referencia directa a Rivera que "la manera en que le humilla Rajoy es vergonzante".