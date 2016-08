Piden colaboración de voluntarios para participar en la búsqueda de Diana Quer

El, previsiblemente a partir del jueves, con la participación de voluntarios para realizar batidas.Desde el Ayuntamiento han trasladado una petición realizada por la Guardia Civil y destinada a aquellas personas que quieran participar de forma voluntaria en estas labores -que podrían repetirse el viernes-. Para ello,, a las 20.30 en el salón de plenos del Ayuntamiento para recibir instrucciones básicas de organización.Bajo la coordinación de la Guardia Civil, efectivos de Protección Civil de A Pobra, Porto do Son, Boiro y Ribeira, así como del GES de Muros, han participado este martes, una jornada más, en las labores de búsqueda y rastreos para dar con algún indicio del paradero de la joven., en un dispositivo de grandes dimensiones que, sin embargo, aún no ha producido resultados.



Sin rastro

Las distintas jornadas de búsqueda por tierra, mar y aire, en las que también se han empleado perros de rastreo, no han permitido, por el momento, localizar algún indicio sobre el paradero de la joven.Así,que permanece apagado desde su desaparición,o luchaque Diana Quer debía haber seguido para regresar a su domicilio desde las fiestas de A Pobra.La familia de la desaparecida ha confirmado que en la vivienda de veraneo han localizado el DNI de la joven, que,. Estos datos hacen que su entorno se decante por la opción de que Diana Quer está retenida en contra de su voluntad y que no se fue voluntariamente.La Guardia Civil, por su parte, mantiene, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. No obstante, las que cobran una mayor relevancia sonAdemás de los rastreos, los agentes investigan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en la que desapareció Diana Quer y los testimonios que han aportado algunas personas.



Testigos que la vieron más tarde

Entre otros testimonios, la Guardia Civil ha recabado los de varias personas que aseguraron haber visto a Diana Quer con posterioridad a las 2.45 de la madrugada del lunes, cuandoFuentes municipales han confirmado, de hecho, que los investigadores tienen pruebas "muy consistentes" de que la joven estaba "en perfectas condiciones" tiempo después de enviar estos mensajes. Además de los, su teléfono registró actividad casi una hora después de estos mensajes de Whatsapp cuando, según ha confirmado la familia, se puso en contacto con otra amiga.De hecho, la Guardia Civil ha identificado y tomado declaración a tres personas que, supuestamente, acosaron a jóvenes durante las fiestas de A Pobra del mismo modo que Diana Quer trasladó a su amigo.Esta creencia se apoya, entre otras cuestiones, en el hecho de que Diana Quer utilizó su móvil con posterioridad a advertir la supuesta presencia de un hombre que la acosaba. Del mismo modo,y que, posteriormente, se hubiese marchado de nuevo hasta A Pobra, aunque es un extremo que está sin constatar.



Desaparición

Diana María Quer López-Pinel fue vista por última vez en la madrugada del lunes 22 a un kilómetro de la vivienda donde veranea con su familia en la zona de Cabío-Xobre, en un área del paseo marítimo de A Pobra, donde tenían lugar las fiestas locales.Desde que sus familiares presentaron la denuncia ante la Guarda Civil tras constatar su ausencia, agentes de la Policía Local y distintas agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, Porto do Son, Boiro y Ribeira, así como familiares y vecinos colaboran en la búsqueda de la joven.La chica mide 1,75 metros, tiene el pelo largo liso y moreno, ojos oscuros y pesa unos 55 kilos.