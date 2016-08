Rajoy fracasa en la primera votación de su investidura

El líder del PP,, no ha conseguido la mayoría absoluta del Congreso que necesitaba para ser investido presidente y se abre el preceptivoel viernes en la que ya sólo necesitaría mayoría simple, pero que también estáTal y como estaba previsto, Rajoy ha recibido en la sesión de investidura el voto afirmativo de) y su candidatura ha sido r(los del resto de partidos).Este miércolesy el viernes le bastaría obtener más votos a favor que en contra, pero las posiciones anunciadas en la jornada de hoy por los representantes de los diversos grupos hacen que no se prevea sorpresa alguna y queSerá la segunda de la etapa democrática después de la protagonizada el pasado mes de marzo por el líder del PSOE,tras las elecciones del 20 de diciembre.Las apelaciones a la responsabilidad de todos los grupos, en especial a la de Sánchez y del PSOE, realizadas por Rajoyque ha venido anunciando el líder socialista y que fue ratificada esta semana por la Ejecutiva de su partido: un no rotundo al presidente del Gobierno en funciones.Y tampoco ha habido variación alguna en el resto de fuerzas que habían garantizado ya que no darían su respaldo al candidato a la investidura.Sánchez ha justificado el no de su grupo en que Rajoy no es de fiar y"Nadie puede pedirnos que apoyemos aquello que aspiramos a cambiar", ha señalado antes de considerar que los españoles necesitanAl rechazo de los diputados delse han sumado también los dePese a no lograr su investidura en la votación de este miércoles y previsiblemente tampoco en la del viernes, Rajoy, en el cierre del debate, ha garantizado que élNada más terminar la sesión, el presidente en funciones se ha dirigido al escaño ocupado por el líder de Ciudadanos,, para saludarle y agradecerle su apoyo, y también ha hecho lo mismo con otros diputados de este grupo.De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, la votación en la que a Rajoy le bastaría mayoría simple se celebrará 48 horas después de la que ha tenido lugar en el Congreso.Por tanto, tal y como ha anunciado la presidenta de la Cámara, Ana Pastor,n el edificio de la Carrera de San Jerónimo para el debate previo a esa segunda votación.Rajoy será de nuevo el primero en subir ese día a la tribuna de oradores para unaA continuación tomarán la palabra los portavoces de los grupos por un tiempo depor orden de mayor a menor representación parlamentaria.Será al término de esas intervenciones cuando la presidenta del Congreso volverá de nuevo a llamar a votación a los, es decir, 170 votos a favor y 180 en contra, por lo que laEn ese caso, si en el plazo de dos meses desde la votación de hoy, es decir, hasta el 31 de octubre, ni Rajoy ni ningún otro candidato consiguiera ser investido, se convocarían automáticamente unas