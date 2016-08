Rajoy reivindica su "plus de legitimidad" para formar Gobierno por encima del PSOE

El líder del PP,ha reivindicado en su debate de investidurapara gobernar por encima del PSOE al contar con 52 escaños más que la segunda fuerza política, al tiempo que ha insistido en que la única alternativa posible a su Gobierno no tEsos han sido algunos de los argumentos con los que Rajoy ha respondido a las intervenciones de varios de los portavoces delcomo Pedro Quevedo de Nueva Canarias o Joan Baldoví de Compromís.Así, Rajoy ha explicado en respuesta a Quevedo que no tendría que hablarse de cuestiones aritméticas si algún partido tuviera los 176 escaños necesarios para lograr la investidura. "Pero tenemos los que tenemos, y es razonable que cons más que la segunda fuerza tengamos un plus de legitimidad más para gobernar", ha dicho.Ha insistido en que considera urgente que hayade gobernar y, para ello, ha continuado, hay que ser "capaces de fijar objetivos" y acordar medidas, como las que recoge su acuerdo con Ciudadanos.En esa misma línea, aví, que ha pedido una alternativa progresista, le ha contestado que el problema de esa alternativa es que sólo pretende qu"¿Pero después de que Rajoy se vaya de vacaciones habrá que hacer algo?", se ha preguntado el líder del PP tras insistir en que sólo hay tres opciones posibles: elecciones, el Gobierno que plantea con el apoyo de Ciudadanos, o la alternativa que pide Baldoví que considera que"En negativo se pueden ganar victorias, pero las grandes batallas se ganan cuando uno tiene la determinación, las ganas y el coraje", ha enfatizado, quien ha confirmado a los representantes del Grupo Mixto les ha confirmado de emprender una reforma de la financiación autonómica justa si bien ha vaticinado que no será difícil lograr el acuerdo de todos.A otros portavoces del Grupo Mixto, comode UPN, o(Foro Asturias), les ha agradecido su compromiso con la gobernabilidad y en la búsqueda de soluciones para los problemas que importan a la gente.Rajoy ha coincidido con Álli en quen el que sobran -ha dicho- "latiguillos, clichés y consignas" y con Oblanca se ha comprometido a cumplir todos los compromisos y acuerdos firmados conEl líder del PP ha agradecido por último la colaboración de la diputada de Coalición Canariay su apuesta por el diálogo y el acuerdo para lograr que España tenga un Gobierno que pueda trabajar por la consolidación económica y aprobar los presupuestos después de 8 meses de un Ejecutivo en funciones.Le ha garantizado que su esfuerzo al sumarse al acuerdoque se cumplirán los compromisos alcanzados con Coalición Canarias."En suma, si al final somos capaces de conseguir la investidura, creo que podremos colaborar lealmente en beneficio de los intereses generales de todos, de Canarias y de todos los españoles", ha concluido Rajoy.