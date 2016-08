Pedro Sánchez: "Hay vida más allá del señor Rajoy. Votaremos en su contra"

El líder del PSOE,, ha solemnizado suy ha subrayado queSánchez, que ha sido el encargado de abrir con su intervención la segunda jornada del debate de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, ha ratificado el voto contrario de los socialistas porpor "compromiso con sus votantes" y"España necesita con urgencia un gobierno, no un mal Gobierno, le ha dicho Sánchez a Rajoy nada más subirse a la tribuna, en su réplica al discurso que pronunció ayer el candidato del PP.También le ha recordado que éste esporque llega sin apoyos y con un pacto del que debería estar "avergonzado", tal y como le dijo el propio Rajoy a él en marzo pasado, cuando fue el PSOE el que pactó con Ciudadanos., ha dicho también tras acusar al presidente del Gobierno en funciones de caer "en el maniqueísmo o en el caos".Además, ha criticado a la presidenta de la Cámara,, por fijar la fecha de la investidura para que unas hipotéticas terceras elecciones coincidan con el díaTras la réplica de Raoy, el líder del PSOE ha rechazado con unapoyar la investidura de Mariano Rajoy porcon su ideario y por ely le ha acusado de querer pasar "de la legislatura del absolutismo a la del chantaje" y de querer gobernar"Si cediéramos a sus presiones", le ha dicho Sánchez a Rajoy en su réplica al discurso que éste pronunció este martes.Sánchez, que ha sostenido que España, ha reprochado a Rajoy su no asunción de responsabilidades por los casos de corrupción del PP y se ha mostrado convencido de que permitirTambién le ha negado, y ha insistido en que lo que defiende el PSOE es una "enmienda a la totalidad" a su política."España necesita un Gobierno limpio, social y creíble y el suyo ni lo es ni lo sería", ha acusado el líder socialista a Rajoy, al que ha reprochado sus políticas de "recortes" y su "concepción centralista y uniformizadora" del Estado.Para Sánchez,a entender esa diversidad refleja que "no está capacitado para liderar España en los próximos cuatro años".En su discurso, ha respondido también ael Gobierno de Rajoy denunciando que "nadie tiene derecho a monopolizar el patriotismo""Algunos piden el voto por patriotismo y otros están dispuestos a perder toda credibilidad por la patria", ha criticado en referencia al PP y Ciudadanos, a los que ha pedido que "no caigan en ese error", ya que, a su juicio, España necesitales ha dicho.Sánchez, que ha hecho hincapié una y otra vez en queha defendido que "nadie" puede pedirles que apoyen aquello que aspiran a cambiar y ha insistido en que la "exclusiva responsabilidad" de que Rajoy no consiga los apoyos suficientes para gobernar es suya.

Turno de la oposición

Elde la mañanaal discurso que hizo el martes el candidato del PP , y a la que seguirán los discursos y posiciones del resto de portavoces del Congreso.Rajoy escucha así la posición de lostras escuchar un discurso en el que el presidente en funciones se colocó como la única alternativa "viable" y "seria" de gobierno y advirtió a todos los grupos parlamentarios de que son

Orden de réplica y votación

Según la ordenación del debate,de los portavoces de los demás grupos parlamentarios, que será de mayor a menor representación, y que contarán con un tiempo inicial deA continuación, se celebrará la, prevista aproximadamente hacia las 18.00, en la que, esto es,, aunque de momento sólo cuenta con 170, los del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria.De no salir adelante, esta primera votación marcará la hora del, que se celebrará el, 48 horas después de la primera. En ella, Rajoy, es decir,De resultar fallidas ambas votaciones, se pondrá en marcha el calendario para la convocatoria de nuevas elecciones generales.y 54 días después se celebrarían