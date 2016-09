El PSOE responde al llamamiento a la reflexión del PP con un "no" inamovible

Elha respondido a las apelaciones a la reflexión que desde le viene lanzando el PP con un, sino también para el futuro que se abra a partir de entonces.No hay dirigentes relevantes en el PSOE que por ahora hayan expresado su predilección por la abstención, ni siquiera han sugerido que sea su opción preferente, pero sí han planteado que esa reflexión se produzca a partir de mañana, sin concretar cómo y cuándo se haría. Es lo que ha apuntado la dirección socialista andaluza.Su, ha abogado porpara decidir qué dirección toman "todos los actores políticos", y así, evitar otras elecciones. No obstante, ha eludido precisar que ese debate deba tratarse en un Comité Federal, el órgano del PSOE que fija el criterio sobre asuntos trascendentales.Muy en esta línea se ha manifestado el, quien ha reconocido sual no contar con un gobierno central en plenas funciones. Ahora bien, en cuanto Rajoy falle mañana, que es lo más probable, estaría a favor de que todos los partidos reflexionen sobre "por dónde quiere ir España". Ha puntualizado que esa reflexión no concierne sólo al PSOE, sino a todos.El, ha destacado que. En su opinión, se trata de hablar y analizar los escenarios que pueden crearse tras las elecciones vascas y gallegas del día 25. "Nosotrosen función de las muchas circunstancias que están pasando en España, que son desconocidas", ha incidido.Hasta la fecha el más explícito ha sido el, pero fue ayer, cuando defendió su derecho a pedir un, es decir, el voto en contra a Rajoy cuantas veces haya que darlo.Conocedores de esa inclinación de algunos barones socialistas hacia el debate o la reflexión,, terminada la primera votación sin mayoría absoluta,, aunque sin mucho convencimiento.De hecho, la reflexión que ha hecho la dirección socialista de Pedro Sánchez es que no hay nada que reflexionar:, ha asegurado el, uno de los dirigentes más próximos al secretario general, Pedro Sánchez.Y ante la posibilidad de que ese "no" se debilite después de este viernes,. "No veo que mayoritariamente los dirigentes del PSOE vayan a permitir que el hombre de los SMS a Bárcenas siga siendo presidente del Gobierno", ha rematado Hernando en una entrevista en RNE.Enterado de esta respuesta, su homólogo en el PP, Rafael Hernando, ha destacado que Sánchez piensa más en "tirar la llave" del desbloqueo "al fondo del mar", que es lo que "parece que quiere" por considerar que unas terceras elecciones le darán un resultado mejor que el cosechado el 26 de junio., puesto que si no hay cambios en el PSOE, la opción del acuerdo con los nacionalistas vascos acercaría a Rajoy a la mayoría absoluta: sus cinco diputados dejarían al candidato del PP con 175 apoyos, a uno.Peroporque la reflexión ya está hecha, como ha subrayado suA ese terreno que se dibuje después de los comicios mira también Ciudadanos, y así, el portavoz de esta formación en el Congreso, Juan Carlos Girauta, cree que puede haber cambio de postura.Por otros flancos recibe presión el PSOE. La, pero no para abstenerse, sino. Si no actúan los socialistas, sucederá "la irresponsabilidad" de las terceras elecciones.