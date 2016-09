Los cinco acusados de violación múltiple en San Fermín declaran este viernes ante el juez

Los cinco acusados de unadeclararán este viernes, por videoconferencia, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona.Losencarcelados por la supuesta violación de una jla madrugada del pasado 7 de julio en Pamplona prestarán declaración a partir de las 10.00 por videoconferencia desde los respectivos centros penitenciarios en los que se encuentran.En la sesión de este viernes ante el juez, que no es audiencia pública al ser fase de instrucción, estarán presentes los abogados de los acusados, la acusación particular, así como las acusaciones populares en nombre del Gobierno foral y del Ayuntamiento de Pamplona.El pasado mes de agosto, el juez procesó pora los cinco encarcelados. En el auto de procesamiento, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona impuso a los cinco encausados una, adecuada, sin perjuicio de su determinación final, a las circunstancias de "unosejecutados en grupo y de manera reiterada, con múltiples penetraciones".Para la concreción del relato de hechos y valoración de los indicios de criminalidad, el juez tuvo en cuenta principalmente las d, el visionado del vídeo realizado por los propios procesados y los datos obrantes en el atestado inicial elaborado por la Policía Municipal de Pamplona y sus posteriores ampliaciones.Sobre las 3 horas del 7 de julio, según relata en la resolución, el procesado J.A.P.M inició una conversación con la joven en la Plaza del Castillo. Él y sus cuatro amigos, J.E.D., A.J.C.E., A.M.G.E y A.B.F., la acompañaron hacia el coche en donde ella tenía la intención de dormir.En el camino, aprovechando que estaba abierto el portal número 5 de la calle Paulino Caballero, del que J.A.P.M. mantuvo sin cerrar la puerta exterior, que había sido abierta con ocasión del acceso de una vecina del inmueble, agarraron a la joven "por las muñecas y la obligaron a entrar, rodeándola yy de la imposibilidad" de ella "para solicitar auxilio u oponerse a sus pretensiones, la sujetaron yMientras tanto, según expuso el juez en el autcon el consentimiento de los demás, que se dirigieron en varias ocasiones a la cámara". Después se apoderaron del teléfono móvil que la víctima llevaba en su riñonera y abandonaron el portal dejando dos tarjetas de memoria del teléfono y la funda.hasta que dos desconocidos la atendieron y llamaron a la policía cuando ella les dijo que había sido agredida sexualmente.Relató de inmediato lo sucedido a los agentes de la Policía Municipal, a los que dio los datos identificativos de los autores, lo que permitió su localización en la plaza de toros a la finalización del encierro y su posterior detención.El juez considera que estos hechos están tipificados en el Código Penal como cincoen los que aparecen como autores los cinco procesados "cada uno en relación con el ejecutado personalmente y como cooperadores necesarios respecto a los ejecutados por el resto", así como de un delito de robo con violencia o intimidación.En los hechos, que se ejecutaron de forma colectiva, concurren, según el magistrado-se aprecia en la grabación "cómo los procesadossiendo además una vejación adicional el mero hecho de la grabación"-, una "actuación conjunta de varias personas" y el hecho de que la víctima "era especialmente vulnerable, tratándose de una chica de dieciocho años que se encontraba sola".Para el juez, las declaraciones de la víctima son "consistentes y coherentes desde su relato inicial a las personas que la encontraron llorando en cuanto salió del portal y a los agentes de la Policía Municipal de Pamplona que llegaron a atenderla en el primer momento hasta su posterior denuncia en dependencias policiales y declaración en sede judicial".En ningún caso, afirmaba el magistrado, cabe apreciar ningún consentimiento de la víctima cuando por el contrarioo tolerancia de los actos de acceso carnal ejecutados sobre ella, en un evidente abuso de una situación de superioridad física.Además, proseguía, el propio hecho de la grabación refuerza la existencia de una situación de absoluta ausencia de consentimiento o tolerancia, al igual que el hecho de la posterior sustracción del teléfono, sin que de contrario pueda estimarse relevante el hecho de que la víctima no padeciera lesiones ante la superioridad física coactiva y colectiva empleada para lograr los múltiples accesos carnales a que los procesados la sometieron.