La búsqueda de Diana Quer se centra en la zona montañosa de A Curota

Losque intentan dar con alguna pista que permita saber qué pasó con la joven madrileña que fue vista por última vez el pasado 22 de agosto , han concentrado la, pero por el momentoEste pico de montaña se encuentra en A Pobra do Caramiñal, el pueblo costero coruñés en el que la joven pasaba sus vacaciones con su madre, Diana, y su hermana, Valeria, ahora bajo el cuidado del padre, Juan Carlos Quer, después de serle retirada temporalmente la custodia a la progenitora por razones que no tienen relación directa con el caso que se investiga.El grupo que se ocupa este viernes del rastreo de Diana está conformado por, entre particulares y efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil, que asumen la encomienda de tutelar y de dar las pautas. Únicamente ha aparecido una mochila, pero se ha descartado ya toda vinculación con el caso.Algunos de estos voluntarios conocían a Diana Quer y por ello se han sumado a este operativo. Todos ellos reciben un bocadillo y agua por gentileza de los establecimientos de la zona., de algo más de 600 metros de altura,y cuenta con pronunciadas pendientes, numerosos torrentes y cascadas de agua, que vierten a los ríos Pedras y Sieira.En el valle sur, al que se accede desde Pobra caminando en 20 minutos por el monte, se encuentra un conjunto de pozas que se conocen como las piscinas naturales del río Pedras.La joven madrileña Diana Quer fue vista por última vez el 22 de agosto, tras disfrutar de la fiesta del Carme dos Pincheiros en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), y llevaba un pantalón corto rosa, camiseta blanca, sudadera y zapatillas negras con cordones, según la descripción facilitada cuando se constató su desaparición.