Rajoy fracasa en su investidura y los partidos demandan alternativas

El presidente del Gobierno en funciones,, ha fracasado este viernes en su segundo intento de ser investido presidente al no conseguir los votos necesarios.La votación, tal y como estaba previsto, se ha saldadoentre ellos, los del PSOE, que ya había anunciado que no se abstendría para facilitar la investidura del candidato popular.En su intervención antes de la segunda votación de investidura, Rajoy, hy le ha responsabilizado del coste que eso tendrá para el país y de la "factura" que acabarán pagando todos los españoles, entre las que citó el empleo y las pensiones por el hecho de no tener presupuestos.Tras agradecer los apoyos que ha recibido para llegar a los 170 escaños para la investidura, Mariano Rajoy se centró en la negativa del Grupo Socialista a apoyarle para que forme un "gobierno" que sea viable" y también. "Debo suponer que no la tiene y que no la tiene, porque no existe" ha dicho Rajoy antes de advertir que no hay esa alternativaTras esta reflexión, le volvió a preguntar a Pedro Sánchez por quéy no cuenta con una alternativa viable. "Lo que no cabe es afirmar una cosa y la contraria, como que no se quieren elecciones y que no se va a consentir que se forme gobierno", ha exclamado el candidato popular.Según Rajoy, Pedro Sánchez sólo ha ofrecido a la Cámara uhabituales para disimular el deseo poco confesable de repetir las elecciones".En opinión de Mariano Rajoy, alegar desacuerdos con la tarea realizada por el PP en la pasada Legislatura que, dijo, "ha enderazado el rumbo de España", no es más que "un pretexto" que está por debajo del compromiso quePara el jefe del Ejecutivo en funciones esta es "muy poca excusa" para un hecho "tan grave" como bloquear la política española y "condenar" a los ciudadanos a terceras elecciones. Es más, ha añadido que esa excusa "no llega ni a pretexto" porque no pasa de "evasiva".

Llamamiento del PSOE

Por su parte, el secretario general del PSOE,, ha finalizado este viernes su intervención en la segunda sesión del debate de investidura haciendo un llamamiento a "las fuerzas políticas del cambio" a actuar con "altura de miras y generosidad" para encontrar una "solución" al "atasco político" en el que está sumido España, del que ha culpado al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP,Desde la tribuna del Congreso de los Diputados, Sánchez ha reprochado a Rajoyy acudir a la sesión de investidura "pensando" ya en la celebración de unas terceras elecciones generales.En este punto, ha subrayado queporque la responsabilidad de los diputados que se presentaron a las elecciones en representación de las fuerzas del cambio es "ofrecer una solución a este país y alen el que, a su juicio, le ha sumido el líder de los 'populares'."Si actuamos todos con altura miras y generosidad estoy convencido de que encontraremos esa solución. Y, ha apuntado sin dar más detalles del significado de esta propuesta.Sánchez ha animado a Rajoy a preguntarse cómo es posible que no sea capaz de sumar la mayoría del Parlamento después de gobernar cuatro añosy haber ganado las últimas elecciones. Y ha ironizado sobre el hecho de que incluso Ciudadanos, que apoya su investidura, dice que "

Que aprovechen la oportunidad

El secretario general de Podemos,s, ha exigido este viernes al PSOE que aproveche la oportunidad de explorar con Unidos Podemos la formación de un Ejecutivo alternativo al del PP, ya que"Aprovechen estratégicamente la posibilidad de que en España se puede gobernar con otros", ha dicho Iglesias, quien ha felicitado al secretario general del PSOE,por haber conseguido "derrotar a los sectores de su partido que pedían abiertamente y sin pudor que se tenían que abstener" para permitir el gobierno de Rajoy". No obstante, le ha exigido al mismo tiempoquiere intentar"He escuchado a su partido decir que no quieren un acuerdo con nosotros. Entonces explique a los ciudadanos que lo que quieren es que se repitan las elecciones. Parece que quieren que se repitan las elecciones hasta que el resultado les guste", ha sugerido, al tiempo que ha acusado a los socialistas de querer volver a 2013, cuando todavía Podemos no existía.A lo 'populares' y a Rajoy" y como "los únicos que pueden gobernar". "Creo que en este país no han entendido lo que ha ocurrido los últimos dos años y medio. Dicen que sólo pueden gobernar ustedes o la alternativa es el caos", ha criticado, tras apuntar que al PP sólo le preocupa que gobierno el PSOE si es junto a Podemos.

Rivera pide perdón

A su vez, Ciudadanos ha dicho que solo apoyará la investidura de un candidato del PP que sea viable tras el fracaso de Mariano Rajoy, ha avanzado el líder de la formación 'naranja',que ha dado así a entender que podría presentarse otro dirigente 'popular' a una futura investidura que no fuera Rajoy.pero investiduras que no sean viables, no señor Rajoy", le ha dicho Rivera al líder del PP en el debate previo a la segunda votación en la que Rajoy solo necesitaría mayoría simple para ser investido, y que previsiblemente perderá.Rivera también ha puesto como condición para apoyar la investidura de un candidato del PP si suscribe lasincluidas en el pacto que Ciudadanos firmó con los 'populares' a cambio de apoyar la investidura de Rajoy.Pero lo que ha querido dejar claro es que Ciudadanos no está dispuesto a participar en otro "teatro" del bloqueo, después dprimero la del socialista Pedro Sánchez en marzo y ahora la de Rajoy.Rivera ha llamado a estos dos partidos a abrir una "reflexión" sobre "por qué no son capaces de generar consensos y ponerse de acuerdo en temas esenciales". Y ha lanzado otro mensaje:Porque repetir de nuevo los comicios, dice Rivera, "es decirle a los españoles que su voto no vale nada, decirle que hasta que no salga el resultado" que gusta a los diputados, estos no van a hacer "nada"enemos que ser la solución, no el problema", ha subrayado Rivera, que ha explicado que apoyan la investidura de Rajoy "por España,Rivera ha pedido "perdón" a los españoles por no haber sido capaz de convencer a PP y a PSOE a que llegaran a un acuerdo. Y aunque la responsabilidad de no haber tenido éxito no es "sólo" de Ciudadanos, ha dicho ser