Rivera pide "perdón" a los españoles y reclama a PP y PSOE un candidato "viable"

El presidente de Ciudadanos,ha pedido al PP y al PSOE que reflexionen sobreno son capaces de generar consensos, al tiempo que ha insistido en que EspañaDurante sus cinco minutos de intervención en la segunda sesión de la investidura de Mariano Rajoy, Rivera ha recalcado que quien piense en terceras eleccionesde este país.Rivera ha advertido al PP y al PSOE de que no van a poder contar con su partido para una nueva investidurapor tanto, no participarán"No lo vamos a hacer", ha recalcado Rivera durante sus cinco minutos de intervención en la segunda sesión de la investidura de Mariano Rajoy porque Ciudadanos no va a participar en este "teatro" si de lo que se trata es de seguir "en este bucle,y no en los españoles".El líder de Ciudadanis ha pedido también "porque, ha dicho, los ciudadanos les eligieron paray no han podido convencer a estos partidos "viejos" para que se pongan de acuerdo.Si bien ha señalado que no es una responsabilidad exclusiva del partido naranja el que tampoco hoy salga adelante la investidura del candidato, Rivera sí ha dichoTambién ha asegurado que pese a ello, seguirán intentando desbloquear la legislatura, aunque ha recalcado que lo que hay que dar son soluciones "y no dolores de cabeza", lamentando que otros estén haciendo "chantaje" a los españoles cuandoDe la misma forma, el líder de la formación ha recordado a PP y PSOE que no se trata de ver quién "defiende mejor su partido o su sillón", sino los intereses de los ciudadanos.