Rajoy defiende el acuerdo con Ciudadanos y su derecho a seguir intentando la investidura

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno,ha defendido ante la dirección de su partido el acuerdo de investidura alcanzado con Ciudadanos una vez que esa investidura ha sido fallida, y ha apostado por "" a partir de ahora, al igual que el pacto con Coalición Canaria. La intención de Rajoy es seguir intentando llegar a la presidencia del Gobierno, porque con los resultados electorales cree que "tiene derecho".El presidente del PP y del gobierno en funciones ha intervenido ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, reunido al día siguiente de haber sido derrotado en el Congreso conLa secretaria general delha asegurado que el candidato 'popular' reivindica el derecho del PP a intentar ganar una investidura, así como ese pacto con el que se presentó a la primera, y que sigue apostando por ampliarlo al PSOE mediante el gobierno de gran coalición. Ciudadanos aseguró este viernes sin embargo que el acuerdo caducó con la investidura.Cospedal, que ha cargado de nuevo contra el secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha dicho que a partir de ahora es el Rey quien "tiene que tomar la decisión que crea pertinente", pero que el PP se mantiene unido y firme, ha dicho, en torno al que va a seguir siendo su candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy."Nosotros queremos gobernar, no sabemos qué quiere el señor Sánchez, elecciones o no. Y creemos que es bueno para España que gobierne el PP, tenemos derecho a seguir intentándolo. No queremos unas terceras elecciones", ha dicho la secretaria general.