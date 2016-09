Difunden en países europeos carteles con la imagen de Diana Quer

difundirá en cinco países europeos, que soncarteles con la imagen dey tal acción no obedece a sospechas de que pueda estar allí, sino a aprovechar la infraestructura de la asociación para intentar dar con alguna pista.Esta organización ha decidido intentarlo también por esta vía por ser, el deuno de esos casos que resultanal perderse el rastro de una persona con muy pocos cabos fiables de los que tirar, ha señalado uno de los portavoces.Este nuevo paso, para el que dio su consentimiento la familia de la chica, se produce toda vez que lasealizadas no han dado resultado, en el marco de un suceso en el que todas las hipótesis continúan abiertas, mientras los investigadores trabajan en el más absoluto hermetismo, al pesar sobre esta causa el secreto de sumario.La madrileña Diana Quer fuetras disfrutar de la fiesta del Carme dos Pincheiros en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), municipio costero en el que veraneaba.Llevaba entoncescon cordones, según la descripción facilitada cuando se constató su ausencia.