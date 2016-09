Sin nada de luz sobre la desaparición de Manuela Chavero, dos meses después

La familia des, vive cada día "con más desesperación" la ausencia de esta mujer, de cuya desaparición se cumplen la próxima madrugada dos meses sin que se sepa "nada" y sin que se haya arrojadoque mantiene en vilo a la localidad pacense de Monesterio."Estamos como el primer día", dice su cuñado, José Moreno, quien hace este resumen de los dos meses de desaparición de Manoli, como es conocida en su pueblo, y reconoce que, aunque no pierden la esperanza, se enfrentan a un caso difícil de resolver,Manuela, en trámites de separación y con dos hijos de 14 y 6 años que se encontraban y se encuentran con el padre enestuvo en la noche del 4 de julio con una amiga, la última persona que la vio.y ahí se pierde su rastro. Nada estaba forzado;; la luz del salón y de la cocina estaban encendidas, al igual que la televisión; y su cartera y su teléfono móvil estaban allí, con una última conexión a las 01:55 horas del ya 5 de julio.El caso recientemente ha sido asumido por la Policía Judicial de Badajoz, después de haber estado en manos de la Guardia Civil de Zafra, cuyo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 se hizo cargo de las diligencias previas y, como ha sostenido desde el primer día la familia, insiste en que en ningún momento Manoli se puede haber marchado de forma voluntaria, algo que también ha descartado lapor la forma en que se produjo la desaparición y por losque habitualmente residían con ella en Monesterio, aunque pasaban las vacaciones de verano con su padre.De hecho, los chicos -el mayor conoce la desaparición de su madre, pero la niña de seis años, no- están matriculados para el próximo curso en centros escolares de Monesterio, aunque probablemente de momento y si Manuela no aparece, inicien las clases en la localidad donde reside el padre, ha explicado Moreno.Tras las batidas realizadas por la Guardia Civil y los vecinos en el entorno de esta localidad pacense y de la vecina de Calera de León, ambas en el límite con la provincia de Sevilla, ahora no hay prevista ninguna actuación más en este sentidoLa familia incluso ha estado en contacto con la, presidida por Paco Lobatón, que les ha prestado su ayuda de forma altruista y desinteresada.En ese sentido, José Moreno ha agradecido la colaboración "no sólo de Monesterio y de toda Extremadura", sino también de España e incluso de fuera, desde donde se han puesto en contacto con ellos para darles apoyo en la búsqueda de Manuela.El cuñado de la desaparecida cree quey confía en que recapacite y la deje en libertad, o bien en que, aunque hayan pasado dos meses, aparezca alguien que pueda ofrecer un testimonio que conduzca a la Guardia Civil al lugar donde se encuentra.Moreno ha recordado que en el teléfono móvil de Manoli tampoco se ha encontrado nada que pudiera estar relacionado con su desaparición y ha explicado que, por la ubicación de la propia casa,, quien supuestamente se la llevó pudo abandonar la localidad casi sin ser visto.Por otra parte, el alcalde de Monesterioha dicho también a Efe que el pueblo "no pierde la esperanza", aunque reconoce que "hay bastante incertidumbre" ante la falta de indicios, y destaca que la localidad está abierta a colaborar en todo lo que propongan la Guardia Civil y la familia, como han hecho hasta ahora.Tanto Moreno como Garrote han restado importancia a la polémica que en los últimos días ha surgido en las redes sociales en torno al hecho de que se le está prestando más atención por parte de las fuerzas del orden y de los medios de comunicación a la desaparición de la joven, en Galicia, que a la de Manuela Chavero.Ambos creen que la atención a uno y otra desaparición es similar y que la única diferencia es que en el caso de Manoli ya han pasado dos meses y eso no se puede comparar con la intensidad de los primeros días.