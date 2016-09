Rajoy cree que sería injusto impedir que Soria aspirara al Banco Mundial

El presidente del Gobierno en funciones,considera que sería injusto impedir que eloptara a un puesto como director ejecutivo en el (BM) porque se trata de un cargo al que puede aspirar como técnico comercial.Rajoy se refirió a la polémica generada por ese anuncio en una conversación informal con periodistas en la ciudad rusa de Kazán durante la escala que realizó el avión en el que se trasladó a China para participar en la cumbre del G20, que empieza este domingo.El jefe del Ejecutivo en funciones considera que se trata de unay que hay intentos de que cause malestar y revuelo."¿Si un funcionario no puede ser funcionario, esto qué es?", señaló en relación con la condición como tal de Soria, quienpor considerar que había cometido errores en sus explicaciones tras haber sido relacionado con los denominadosEn la misma línea, insistió en que se trata de un funcionario que vuelve a la función pública y recordó que no está inhabilitado, y que no se trata de una decisión del Gobierno, ni tan siquiera del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos., se preguntó antes de pedir que se sea "un poco justo" a la hora de valorar algunas cuestiones.Rajoy recordó que Soria le comentó sus intenciones para optar a ese cargo en el Banco Mundial, un puesto que el presidente asegura que ni sabía que existía.Respecto al momento de anunciarlo, explicó que era el plazo que había para presentar esa candidatura.