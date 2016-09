Arrecian las críticas contra el exministro Soria desde todos los frentes

Las críticas ante ell arrecian desde fuera del PP, como era de suponer. Lo que era menos previsible es que surgieran críticas desde las propias filas de los populares, donde hay quienpara el cargo.En este sentido, y desde las filas del PP se han manifestado Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y la expresidenta, Esperanza Aguirre. Cifuentes ha considerado "personalmente" quedel exministro José Manuel Soria para ocupar un puesto en el Banco Mundial y para Aguirre tal nombramiento es "muy cuestionable".Ni qué decir tiene cómo ha sentado el nombramiento de Soria en el resto de formaciones políticas. Para Ciudadanos,en unas relaciones que tenían una fecha de caducidad. La responsable de Ciudadanos en Canarias, Melisa Rodríguez, considera que alguien que se vio obligado a dimitir porque "mintió" en relación a los papeles de Panamá "no puede representar a España ante un organismo oficial".Podemos por su parte ha acusado al PP de "nepotismo" por premiar a Soria con un sueldo "inconcebible", a pesar de "sus tropelías", como así ha puntualizado el secretario de organización de la formación, Pablo Echenique. A juicio también de Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida,pero considera que son responsables y no pueden tratar de "escabullirse".Para Cristina Cifuentes, "personalmente, no como presidenta de la Comunidad de Madrid, creo que ese nombramiento no se debería haber llevado acabo. Más allá de eso, si hay razones técnicas o no, eso lo tiene que explicar quién haya llevado a cabo ese nombramiento", ha afirmado Cifuentes en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos.Casi, quien ha señalado que el momento elegido por el Gobierno central para nombrar al exministro José Manuel Soria representante de España en el Banco Mundial es "muy cuestionable".En rueda de prensa, Aguirre ha indicado que coincide con las palabras del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, porque ella también cree que "nadie cuestiona la legalidad del nombramiento pero sí es muy cuestionada la oportunidad". Aún así,"El hecho de que justo dos minutos después de la votación de investidura fallida se haga publica esta noticia hace que la oportunidad sea muy cuestionable", ha señalado la edil del PP.

"Mintió" y "se vio obligado a dimitir"

Por otro lado, la diputada nacional y portavoz de Ciudadanos (C's) en Canarias ha criticado este lunes la designación del exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, como candidato a cubrir una vacante en el Banco Mundial, porque "mintió" a los ciudadanos sobre sus presuntas empresas en paraísos fiscales yen un organismo internacional". En declaraciones a los periodistas en el Parlamento canario, ha señalado que este nombramiento puede generar "conflictos de intereses, porque hay muchos litigios internacionales por las políticas, sobre todo energéticas, que adoptó siendo ministro".Rodríguez ha insistido en que Soria "no es el candidato adecuado para este puesto" y no entiende como el Gobierno se ha atrevido a proponerlo, al tiempo que ha descartado también, porque "Ciudadanos y Podemos tienen políticas antagónicas, sobre todo en materia económica"."Eso no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo en medidas de regeneración como la lucha contra la corrupción", ha señalado.Rodríguezde la situación", porque tiene "la oportunidad histórica de liderar una oposición con capacidad legislativa".

Sueldo "inconcebible" de 620 euros al día

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha denunciado este lunes el "nepotismo" del PP al haber designado al exministro José Manuel Soria para ocupar un puesto en el Banco Mundial, donde"Parece que ser ministro del PP le da a uno superpoderes que le permiten cobrar sueldos que para la gente corriente son absolutamente inconcebibles", ha criticado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido morado de la calle Princesa de Madrid, que conlleva, según ha afirmado, un sueldo de "620 euros al día", después de haber "permitido" durante su gestión al frente del Ministerio de Industria "tropelías como que se perforara el fondo marino de Canarias, que se suba la luz a las familias, imponer la regulación contra el autoconsumo más estricta de Europa o haber mentido sobre evasión de impuestos por una offshore"."A lo mejor el señor Soria tiene más doctorados o más capacidades que los jóvenes españoles que tienen que emigrar o que. A lo mejor Soria tiene unas capacidades que nuestros científicos que trabajan en Alemania o Reino Unido no tienen", ha ironizado.En esta línea, ha avisado al PP de que es "contradictorio" que "se llene la boca con la Marca España" y después mande "a estas instituciones internacionales a este tipo de representantes", ya que, según ha denunciado, no es la primera vez que actúa de este modo.Así, el dirigente de Podemos ha lamentado que "llueve sobre mojado" porque el PPante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). "Es la manera habitual de actuar del PP", ha apostillado.

Garzón cree que el PP está avergonzado y trata de "escabullirse"

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, cree que el propio PP está "avergonzado" por el nombramiento del exministro Soria pero ha dejado claro quede la propuesta y ahora tienen que "atenerse a las consecuencias".En rueda de prensa, Garzón ha definido a Soria como una persona de "dudosa honorabilidad", vinculado a procesos de "corrupción" relacionados con el sector de la energía y que fue "pillado" con dinero en paraísos fiscales.Por ello, ha tildado de "vergüenza" su nombramiento para representar a España ante el Banco Mundial.porque si no hubiera esperado dos minutos desde que terminó el debate de investidura para anunciarlo", ha dicho sobre el momento elegido por el Ministerio de Economía para hacerlo público.Garzón cree que el ministro de Economía, Luis de Guindos, debe dar explicaciones al respecto en el Congreso en una comparecencia convocada para ello expresamente y no aprovechar una intervención sobre otro asunto.y tiene que dar explicaciones", ha reivindicado.Según ha subrayado, se trata de una propuesta del Ministerio de Economía y "tenía en su mano" decidir si la concedía o no.y ahora se tienen que atener a las consecuencias. Que no mientan. Ellos son los responsables y no pueden escabullirse", ha insistido.En defensa del nombramiento ha salido el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien ha dicho que "la exigencia de ejemplaridad" que se les pide a los responsables políticos