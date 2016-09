El PSOE intentará articular una mayoría alternativa, aunque lo ve "complicado"

La secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Meritxell Batet, ha afirmado que la, aunque ha reconocido que va a ser "complicado" por la incompatibilidad entre estos dos partidos.Batet ha señalado que tras la, la disposición del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es ver sipara "poder articular una alternativa"."Si realmente nadie quiere ir a terceras elecciones,. El resto de formaciones no le puede decir no a Rajoy y no a lo que es la alternativa política que es el PSOE", ha comentado Batet en declaraciones en "Los desayunos de TVE".Sáncheztras anunciar que va a llamar esta semana a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera.A pesar de la pretensión del PSOEcomo ya se vio el pasado mes de marzo, cuando ambos constataron su "incompatibilidad" e impidieron la investidura de Sánchez."Eso sigue exactamente igual. Parece que sus posiciones no han cambiado. Por tanto,mientras las otras fuerzas políticas sigan manteniendo exactamente la misma actitud de bloqueo e imposibilitando conformar una alternativa al PP, que es el objetivo y la razón de ser del PSOE", ha reflexionado la secretaria de Estudios y Programas.Batet ha subrayado queporque sería "insólito" y que el deber de los partidos es conformar mayorías suficientes para gobernar. A juicio de Batet, Rajoy "ha sido incapaz" de lograr este objetivo y es su actitud la que "está conduciendo" al país a unos nuevos comicios.