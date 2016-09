Rajoy resume su estrategia tras la investidura fallida en "perseverar"

El presidente del Gobierno español en funciones,, ha resumido hoy su estrategia tras la investidura fallida en "" y ha expresado su deseo de mantener el pacto con Ciudadanos.Así lo ha puesto de manifiesto Rajoy en la rueda de prensa al término de la, en la que ha afirmado que va a seguir intentando formar gobierno y ha reiterado que apuesta por una coalición con PSOE y Ciudadanos"Mi intención es perseverar", ha dicho Rajoy, quien ha pedido aplicarEn este sentido ha apostado por una coalición o pactos sobre grandes temas y ha pedido al PSOE quPara el jefe del Ejecutivo ir a nuevas elecciones es "muy preocupante. No es normal y no pasa en democracias avanzadas".Sobre su iniciativa en los próximos días, Rajoy ha dicho que "no se trata sacar conejos de la chistera", ni de aplicar el dicho popular de que "estos son mis principios y si no les gustan tengo otros"Ha reiterado que va a seguiry que su postura que no ha cambiado desde el pasado 21 diciembre.Rajoy ha asegurado que sigue pensando que lo "razonable", "sensato" y transmite confianza y tranquilidad es un acuerdo entre"Sigo pensado que es lo mejor para España", ha concluido Rajoy.Sobre el acuerdo con Ciudadanos ha subrayado que quiere que se mantenga: "Era un buen acuerdo, no voy a cambiar de opinión en siete días".Preguntado por la intención dede abrir diálogo con otras formaciones, Rajoy ha recordado que "ya pasó la otra vez" y ha advertido que es muy difícil luchar contra el sentido común y la sensatez.