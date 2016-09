Sánchez llamará a todos los partidos, pero sin postularse como alternativa

Elva a abrir una ronda de contactos con todos los partidos, incluidos el PP y los nacionalistas, para, pero ha aclarado que esto no supone que se postule para liderar una alternativa.Pedro Sánchez ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la sede de Ferraz tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, en la que también. "Si es pasado mañana la solución, por supuesto que convocaré un Comité Federal", ha subrayado.Uny escuchar todas las soluciones que estén dispuestos a ofrecer las diferentes fuerzas es ellos nacionalistas y los soberanistas, salvo Bildu, a quien no llamará.Se trata de unqué solución se pone sobre la mesa para que no haya terceras elecciones y para que España cuente con Gobierno cuanto antes."Voy a hablar con todas las fuerzas,. Pero no me estoy postulando para liderar una alternativa, que quede claro", ha asegurado el líder socialista.A este respecto,, cuando se celebren las elecciones vascas y gallegas.Y es que aunque, ha precisado que sobre todo necesita un Ejecutivo "regeneracionista". "No podemos permitir más casos como el de Soria", ha anotado en alusión al nombramiento del ex ministro de Industria para un alto cargo en el Banco Mundial.En numerosas ocasiones ha sido preguntado sobre si se presentaría a la investidura si reúne los apoyos, algo que ha dejado en el aire, si bien ha recalcado: "No quiero ni crear falsas expectativas ni liderar un proyecto que esté abocado al fracaso".