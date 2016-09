EH Bildu se queda sin Otegi, su principal baza para recuperar votos

El Tribunal Constitucional ha resuelto la incógnita y ha apartado definitivamente a Arnaldo Otegi de la carrera de los comicios vascos, una decisión que, en la que había depositado sus esperanzas de recuperación electoral.Otegi no será candidato a lehendakari el 25 de septiembre, y tampoco lo podrá ser, en el caso de que él mismo y EH Bildu lo estimaran oportuno, en la siguiente legislatura, ya que la no admisión a trámite de su recurso por parte del Constitucional,Si el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que previsiblemente recurrirá, no le ampara,, lo que retrasa las esperanzas de muchos militantes abertzales de ver convertido a su líder más valorado en lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca.Durante su estancia en prisión y al calor de los excelentes resultados de la izquierda abertzale, la coalición albergó la esperanza de tomar aún mayor impulso tras la salida de prisión de Otegi, cuya figura algunos llegaron a comparar con la de Nelson Mandela. De la celda al palacio presidencial, un tránsito que el grave deterioro electoral de EH Bildu, en primer lugar, y la imposibilidad jurídica de presentar al candidato, en segundo término, se ha revelado irrealizable.No obstante, Otegi participará activamente en la campaña electoral hasta el 25 de septiembre, pero no tendrá voz en la principal tribuna de la política vasca: el Parlamento de Vitoria., que había planteado una campaña muy personalista, centrada en su candidato, lo que se distancia de su propia tradición política.Para este sector político,, el supuesto tirón electoral de un candidato que, sin embargo, se enfrentaba a un examen más que incierto. El apoyo ciudadano a la coalición ha caído sin parar desde 2011, en gran parte debido a la irrupción de Podemos, pero también por la política que Euskadi está viviendo después deEn noviembre de 2011, sólo un mes después del esperado anuncio de ETA, la coalición Amaiur logró 334.498 votos y 6 diputados en las elecciones generales, de los que 285.290 correspondieron a la Comunidad Autónoma Vasca.Para entonces, su otra marca, Bildu, ya gobernaba en San Sebastián, en la Diputación de Gipuzkoa y en muchos municipios, sobre todo de este territorio.Un año después, el 21 de octubre de 2012, EH Bildu se hizo con 277.923 votos en las elecciones autonómicas, se situó como segunda fuerza tras el PNV yA partir de ahí, su camino ha sido claramente descendente, muy doloroso sobre todo en las elecciones forales y municipales de mayo de 2015, cuando Podemos comenzó a disputarle su espacio y la coalición abertzale. Poco meses después, el 20 de diciembre de 2015, EH Bildu logró 219.125 votos en las generales, incluyendo a Navarra.Sólo medio año más tarde, con Otegi ya en la calle y con una simbólica participación en la campaña electoral, la coalición no mostró síntomas de recuperación y bajó aún más, hasta los 184.092 votos,Otegi ya ha dicho que él seguirá siendo el "candidato a lehendakari" de EH Bildu, aunque es consciente de que ni siquiera podrá intervenir en el Parlamento Vasco.La incógnita reside en calcular hasta qué puntopara hacerse con una ola de simpatía que le otorgue algo de impulso, como sucedió en anteriores ocasiones durante la época de la ilegalización.Pero, una vez confirmada la inhabilitación, nunca se podrá medir si EH Bildu habría logrado más votos con o sin Arnaldo Otegi.