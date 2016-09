Rivera advierte a Sánchez de que no participará en una alternativa que "no convence ni a los propios socialistas"

El presidente de Ciudadanos,, ha advertido este martes al secretario general del PSOE,, de queporque se trata de hasta "44 partidos" y es una opción que "no convence ni a los propios socialistas"., que defienda la unión y la igualdad, pero no a cualquier precio", ha afirmado Rivera en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, para después recordar quePodemos y Ciudadanos.Rivera opina que el anuncio de Sánchez de iniciar ahora una ronda con los partidos políticos, incluido el PP, se debe a la "crisis interna" abierta en el PSOE y su intento por "mantener su figura de candidato y de secretario general".Por eso,, lo mismo que al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, a quien ha dicho que "las investiduras no caen del cielo", sino que "hay que trabajar" para lograrlas.

Suscribe las palabras del Rey

Así pues, el líder del partido naranja ha manifestado que suscribe y comparte las palabras quepara tratar de formar gobierno."Lo suscribo y lo comparto. No estamos para teatros", ha subrayado Rivera, para quien la política debe ser parte de la solución y no del problema, papel en el que ha situado a Ciudadanos por haber sidoRivera ha reconocido que le "sorprende" que PP y PSOE no hayan accedido todavía a sentarse en una mesa con documentos concretos, y por eso les ha acusado de "parecer que están pensando ya en terceras elecciones". Por este motivo, les ha pedido nuevamente que

El bipartidismo se acabó

En su opinión, una nueva convocatoria electoral ", pero ha lamentado que hoy por hoy España está "en manos de dos personas --Rajoy y Sánchez-- que aún tienen que entender" que "el bipartidismo se acabó" yA la pregunta de qué haría Ciudadanos si el presidente en funciones les comunica que ha logrado los apoyos necesarios para su investidura y que éstos provienen delno cumplirían las condiciones del partido naranja porque "no están de acuerdo con la defensa de la soberanía nacional o quieren romper la caja única de la Seguridad Social". "Es una diferencia del modelo de país y el problema es queEn cuanto a la estrategia que seguirá Ciudadanos después de las elecciones gallegas del 25 de diciembre, Rivera ha explicado que si el PP no logra la mayoría absoluta, la formación naranja trabajará para negociar y llevar a cabo las reformas necesarias. "Me parece buenoEs sano perder la mayoría absoluta", ha señalado.