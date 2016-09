La Guardia Civil alerta de una nueva remesa de intentos de secuestros virtuales

Lade Madrid ha alertado de una nueva remesa de intentos den las que se pide dinero a cambio de liberar a un familiar supuestamente secuestrado,si no se ingresa rápido el dinero.Fuentes de la Comandancia de Madrid han confirmado que en la última semana se han denunciado una docena de casoslo que supone una nueva oleada de intentos de estafa tras la queTodos los casos de los últimos días se han quedado por suerte en tentativas, según las fuentes, que detallan que en uno de ellosa los supuestos secuestradores.Los investigadoressimilares desde números de suramérica, ya que el "modus operandi" es el mismo.En la mayoría de los casos llaman por la tarde y a personas mayores, intimidando a las víctimas desde el primer momento, asegurándoles que tienen secuestrado a un familiar y que, si no van inmediatamente a un locutorio a enviar el dinero que les digan, le matarán. PidenPara dar credibilidad al falso secuestroy simulan que grita pidiendo ayuda.Ya el pasado 1 de julio la Guardia Civil ofreció un decálogo de consejos sobre cómo actuar para evitar ser víctimas de estas llamadas telefónicas extorsivas, tras detectarse un incremento de casos en junio,El instituto armado explicó entonces que las llamadasy durante las vacaciones estivales, en las que es bastante frecuente que una persona pueda no responder a su teléfono o no estar localizada durante algún tiempo.explicó el capitán de la Guardia Civil Álvaro Montero, del Equipo de Secuestros y Extorsiones, que subrayó que ser víctima de un secuestro real en España es "muy improbable".Una vez atendida la llamada, la Guardia Civil aconseja dejar hablar al interlocutor, grabar si es posible esa conversación y no facilitar nunca ningún dato del familiar supuestamente retenido, sino todo lo contrario, preguntar al que intentaEn paralelo "lo ideal" esy nunca pagar el rescate solicitado ni por transferencia bancaria, ni a través de empresas de envío de dinero, y no dudar en cortar la comunicación si lo deseamos.Si mantenemos hasta el final la conversación, escribir inmediatamente todo lo que recuerde el afectado y denunciar los hechos.Estos diez consejos están colgados en carteles en todos los cuarteles de la Guardia Civil, y en las cuentas dede la Guardia Civil.