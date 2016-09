La madre de Diana Quer admite que su hija pudo pasar por casa antes de desaparecer

La madre deDiana López-Pinel, ha confirmado que de la casa en la que ella y sus dos hijas veraneaban en A Pobra do Caramiñal (La Coruña)y que fue localizadoen la madrugada del pasado 21 de agosto.Así lo ha indicado el abogado que representa a López-Pinel, Pedro Víctor de Bernardo, quien ha asegurado quey que, por lo tanto, "no es que haya un cambio" en su testimonio, puesto que la madre de Diana mantiene que "no la oyó", pese a que sus habitaciones son contiguas y ella acostumbra a dormir con la puerta abierta.ha expuesto el letrado.Además, ha señalado que la comunicación de su clienta con las fuerzas del orden, a través del teléfono, pero que son conversaciones y no declaraciones oficiales. De hecho, la madre de la chica madrileña desaparecida continúa en Madrid y no baraja por ahora volver a Galicia.Sí acudirá en caso de que haya alguna novedad o, según ha apuntado De Bernardo, si el Juzgado de instrucción número 2 de Ribeira (La Coruña) accede a que comparezca en sede judicial en relación con la retirada de la custodia de su hija menor.Diana López-Pinel, según ha ratificado su abogado,pero por el momento no hay respuesta del juzgado, y el letrado entiende que "tardará unos días" en que se produzca.

Pudo subir a un vehículo

En cuanto a la hipótesis de que Diana Quer se montase en un vehículo de camino desde las fiestas de la localidad hacia el chalet familiar, a la altura del paseo marítimo en el que supuestamente fue vista por última vez, Pedro Víctor de Bernardo ha dicho queAdmite, eso sí, que "todas las hipótesis hay que barajarlas", aunque "exista un 5% de posibilidades" de que los hechos hubiesen transcurrido de esa manera., ha añadido.Por otra parte, un hombre que contestó al teléfono de Diana López-Pinel y se identificó como su hermano ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que la madre de Diana Quer está mal, 16 días después de la desaparición de su hija.En este sentido, ha declinado pronunciarse acerca de la, que sigue con todas las hipótesis abiertas, desde la desaparición voluntaria hasta la opción de una retención contra su voluntad.