Otegi: "Seguiré siendo el rostro y la voz de EH Bildu"

El dirigente de la izquierda abertzaleha calificado este miércoles de "cacicada judicial"al tiempo que ha anunciado que seguirá siendo "el rostro y la voz de EH Bildu", aunque no pueda ser candidato.Otegi ha comparecido arropado por las cabezas de lista de EH Bildu de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, Miren Larrion, Maddalen Iriarte y Jasone Agirre, respectivamente, un día después de que el Tribunal Constitucional no aceptara a trámite su recurso y confirmara de esta forma su inhabilitación para concurrir a las elecciones autonómicas.También han acompañado al dirigente independentista los líderes de los partidos que conforman, junto a Sortu, la coalición EH Bildu: Peio Urizar (EA), Rebeka Ubera (Aralar) y Oskar Matute (Alternatiba)."Yo voy a seguir haciendo la campaña electoral con absoluta normalidad.y eso no lo puede impedir el Tribunal Constitucional", ha anunciado Otegi.El líder abertzale, que se ha mostrado tranquilo y sonriente en toda su comparecencia, ha llamado a las bases de EH Bildu a votar el 25 de septiembre con normalidad ya la investidura, aunque no ha querido revelar en quién recaerá la responsabilidad.Ha asegurado que la decisión del Constitucional no ha cogido "a nadie" por sorpresa, lo que constituye el "fiel reflejo del nivel de calidad democrática" de España, t(Turquía)".Otegi ha destacado que el Tribunal Constitucional no ha entrado en el fondo de la cuestión porque "sabe que en el contenido del debate jurídico pierde", tras lo que ha considerado que establecer que una providencia de liquidación dey a la jurisprudencia".Ha recordado, en este sentido, la llamada doctrina Parot, por la que se modificó la liquidación de las condenas de presos de ETA, "cinco días antes" de la fecha señalada para su salida de prisión.Ha dicho tener claro que la intención que persigue el Estado con su inhabilitación es que tampoco pueda presentarse a las próximas elecciones, ya que la inhabilitación para sufragio pasivo finaliza en 2021, aunque ha recordado que elHa confirmado que la inhabilitación para el sufragio pasivo le impide ser elegido, pero no le prohíbe ocupar un cargo público, por lo que ha bromeado con la posibilidad de que en la próxima legislatura pueda ejercer incluso como consejero del Gobierno Vasco."Los que se han llevado el dinero crudo se pueden presentar a las elecciones, Falange se puede presentar a las elecciones, yo no", ha lamentado Otegi, quienHa lamentado que el Estado español lo decida todo, desde la educación de los niños vascos, hasta la política fiscal, el techo de gasto, qué lenguas se puede hablar y ahora también decide "quién se puede presentar como candidato a lehendakari y quién no" una situación que, a su juicio, "es el reflejo del nivel de autogobierno" de Euskadi.Ha restado importancia a su exclusión de las elecciones, pese a que se trata de una "tropelía", porque, ha dicho, E"Tienen la maquinaria jurídica y el poder de coacción jurídica para impedir que yo vaya en las listas, también fueron capaces de encarcelarme durante seis años y medio, es evidente. Pero no pueden detener la historia, ni la voluntad democrática de miles de ciudadanos de este país,Eso no se solventa en tribunales de justicia, sino en términos de debate político", ha añadido.Ante esta situación, "su reacción es la de siempre, intentar neutralizar la disidencia y a los adversarios políticos con malas artes, que es algo que históricamente llevan en su ADN", ha añadido Otegi.Ha considerado que, aunque él no esté en el Parlamento,